La BP lance deux cartes digitales pour défendre son terrain face aux fintechs

La Banque Populaire enrichit son offre digitale avec le lancement de deux nouvelles cartes virtuelles, "L’Instant" et "La Virtuelle", accessibles directement via son application Pocket Bank. Explications.

Dans un contexte marocain et international de dématérialisation des services bancaires, la Banque Populaire suit la tendance et officialise de nouveaux services pour simplifier l’expérience client et accompagner la généralisation des paiements dématérialisés.

Deux nouvelles cartes digitales pour accompagner les nouveaux usages

La première solution est "La Virtuelle". Cette carte digitale multi-usage et dématérialisée a été conçue pour être utilisée non seulement pour le commerce électronique mais aussi pour les paiements sans contact en magasin. Ceci est possible grâce à son intégration facile aux portefeuilles mobiles compatibles tels que Google Pay et Apple Pay. La carte permet de centraliser les dépenses quotidiennes et de gérer les abonnements en ligne des clients, au Maroc comme à l’international.

Une source autorisée à la BP jointe par Médias24 qualifie "La Virtuelle" de première sur le marché national. "C'est la première carte virtuelle au Maroc à permettre des paiements en proximité via les terminaux de paiement électronique".

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La deuxième solution, "L’Instant", quant à elle, se présente comme une carte virtuelle éphémère dédiée aux achats ponctuels en ligne. Cette dernière est offerte gratuitement à tous les clients de la banque. La carte à usage unique s’autodétruit immédiatement après une transaction ou une heure plus tard.

Une stratégie digitale intégrée

Selon notre source, "le lancement de ces deux cartes s’inscrit dans une stratégie globale de transformation digitale du groupe Banque Populaire (...) Dans un contexte où l’e-commerce connaît une croissance soutenue et où les usages mobiles s’accélèrent, nous anticipons les nouvelles attentes de nos clients en leur proposant des solutions de paiement nativement digitales".

Répondre aux limites des cartes physiques et aux préoccupations liées à la cybersécurité

Pour la Banque Populaire, ces nouveaux produits répondent à certaines limites inhérentes aux cartes bancaires physiques.

"La carte physique, bien qu’indispensable, présente des limites structurelles dans un environnement digital. Elle expose notamment le titulaire à des risques de fraude en ligne via le vol de données bancaires et implique des délais de délivrance. Certains clients souhaitent également cloisonner leurs usages en ligne sans multiplier les comptes bancaires. Les cartes digitales répondent précisément à ces enjeux : disponibilité immédiate, usage sécurisé et contrôlé, sans exposition prolongée des données sensibles", affirme notre source.

Le Maroc connaît depuis peu une recrudescence de cyberattaques et de fuites de données personnelles administratives et bancaires, alimentant les inquiétudes des consommateurs lors de leurs transactions et achats en ligne.

Dans ce contexte, la Banque présente ses nouvelles offres comme une réponse aux préoccupations croissantes en matière de cybersécurité. "Nous renforçons continuellement nos dispositifs de prévention et de détection afin d’offrir à nos clients une expérience d’achat en ligne sûre et sereine", souligne notre source.

Cette dernière précise que "L’Instant", par sa nature éphémère, valable pour une seule transaction ou pendant une seule heure, “rend techniquement impossible toute réutilisation frauduleuse des données de la carte”. "La Virtuelle", quant à elle, permet de “cloisonner les achats en ligne du compte principal et de s’appuyer sur la tokenisation pour les paiements sans contact”, éliminant ainsi l’exposition du numéro de carte réel.

Ces nouvelles offres sont présentées comme une couche de sécurité supplémentaire gratuite pour les clients de la Banque Populaire. Les deux cartes promettent une souplesse financière 100 % mobile et centralisée, avec des plafonds de paiement personnalisables pour les transactions nationales, et s’alignent sur la dotation disponible du client pour les opérations internationales.

Face aux fintechs, la Banque Populaire mise sur son écosystème

Interrogée sur les objectifs d’adoption de ces nouveaux produits, la banque reste prudente sur les chiffres.

"Sans pouvoir communiquer des projections précises à ce stade, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux en termes d’activation, en cohérence avec notre base de clientèle digitale active sur Pocket Bank. Notre ambition est de faire de ces deux produits des références en matière de paiement digital au Maroc", nous confie la Banque Populaire.

Face à l’émergence des fintechs et des néobanques proposant des services similaires, la Banque Populaire mise sur la complémentarité de son offre et sur la force de son écosystème.

"Ce qui distingue fondamentalement notre approche, c’est la combinaison de la solidité d’un groupe bancaire de premier plan et de l’agilité d’une offre digitale moderne. Ces cartes digitales viennent compléter une relation bancaire globale, adossée à un vaste réseau d’agences et à une plateforme mobile, Pocket Bank, utilisée par des millions de clients", explique notre interlocuteur.

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