Le registre du patrimoine immobilier de Casablanca sera bientôt publié (Houcine Nasrollah)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

"C'est une première pour un bureau communal de Casablanca", s'est-il félicité. "C'est peut-être même une première au Maroc", a ajouté Houcine Nasrollah.

"Le conseil de la ville a obtenu ce registre dans le cadre de la radiation de la SDL Casa Patrimoine", une décision actée lors d'une précédente session, la SDL ayant eu du mal à atteindre ses objectifs et à respecter les délais fixés pour l'atteinte de ces derniers.

"Ce registre sera publié dans un futur très proche", a ajouté Houcine Nasrollah, "et sera accessible au grand public. Tout le monde, notamment les Casablancais, pourra le consulter".

Rappelons que ce dossier relatif à la valorisation du patrimoine immobilier de Casablanca avait fait polémique lors d'une précédente session du conseil de la ville, où majorité et opposition s’étaient mutuellement accusées de la disparition de ce document.

Le bureau actuel à la tête du conseil, présidé par Nabila Rmili (RNI), ambitionne d'améliorer les ressources financières de la métropole. Il s'agit même de l'une de ses priorités, et l'on peut dire que c'est un pari réussi. Le budget de la commune est passé d'un peu plus de 3 milliards de DH sous la présidence de Abdessamad Haiker (qui assurait l'intérim pour Abdelaziz El Omari, PJD) à plus de 5 MMDH en 2024.

La ville vise une augmentation d'au moins 10% par an durant son mandat, afin d'avoir les ressources nécessaires pour ses opérations d'embellissement à l'approche d'événements mondiaux, notamment la CAN 2025 et le Mondial 2030. Sauf que la ville ne peut plus compter que sur ses ressources fiscales.

Casablanca a besoin de ressources financières supplémentaires, qui peuvent notamment provenir de son patrimoine immobilier. Selon un recensement réalisé il y a quelques années, ce patrimoine s'élève à plus de 2.000 biens, dont des terrains inexploités depuis plus d'une trentaine d'années.

Le bureau actuel envisage de valoriser environ 20% de ces biens, une situation que l'opposition conteste, pointant le flou qui entoure ce dossier. Mais pour ce faire, le bureau actuel devait d'abord consulter le détail de ce recensement, qui restait introuvable. Selon ses membres, ces documents n'ont pas été transmis à Nabila Rmili lorsqu'elle a pris les rênes de la commune.

LIRE AUSSI

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.