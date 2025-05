L'Anapec porte la voix du Maroc au Congrès mondial des services publics de l’emploi à Abidjan

Représentant le Maroc au Congrès mondial des services publics d’emploi à Abidjan, la directrice générale de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec), Imane Belmaati, a réaffirmé l’engagement du Royaume en faveur du dialogue et de la coopération régionale.

Dirigée par Imane Belmaati, l’Anapec s’inscrit dans une dynamique de renforcement des partenariats africains, portée par deux mandats successifs à la présidence de l’Association mondiale des services publics d’emploi (AMSEP), indique un communiqué de l'Agence nationale.

Lors de son allocution d’ouverture, Imane Belmaati a souligné l’importance de cette confiance accordée au Maroc. "Ces deux mandats illustrent non seulement la reconnaissance de nos pairs, mais aussi le rôle moteur du Maroc en matière d’innovation et de coopération internationale pour promouvoir des politiques actives d’emploi".

Sous la houlette d’Imane Belmaati, l'Anapec a multiplié les initiatives pour renforcer la coopération Sud-Sud autour d’un espace africain des services publics d’emploi (SPE). À Abidjan, des réunions bilatérales intensives ont été tenues avec les directeurs généraux des SPE de plusieurs pays africains, notamment : le Mali, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Djibouti, la Mauritanie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal. Objectif : structurer une coopération renforcée à travers un espace de dialogue, de partage de bonnes pratiques et de renforcement des compétences des services publics d’emploi au niveau continental.

Citée dans le communiqué, Imane Belmaati a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective face aux transformations technologiques, démographiques et géopolitiques qui redessinent les marchés du travail. "L’Afrique, riche de sa jeunesse, doit être actrice des transitions globales et les orienter selon ses propres priorités", a-t-elle déclaré. Elle a appelé également à un investissement massif dans la formation, la requalification des compétences et la modernisation des SPE pour répondre aux défis de l’emploi.

En fédérant les efforts des institutions africaines, l’Anapec aspire à jouer un rôle central pour l’inclusion économique et le développement durable à l’échelle du continent. Le congrès d’Abidjan restera ainsi une étape marquante dans la consolidation de cette vision, où le Maroc, à travers l’Anapec, continue de jouer un rôle de pionnier pour une Afrique plus résiliente et inclusive.

