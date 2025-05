Blackout en Espagne : Pedro Sánchez réaffirme le rôle crucial du Maroc dans le rétablissement rapide de l'électricité

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

"Ce sont les centrales à cycle combiné et les interconnexions avec la France et le Maroc, ainsi que les barrages hydroélectriques qui ont permis la récupération rapide de l'électricité dans les premiers instants", a déclaré mercredi le président de l'Exécutif espagnol devant le Congrès des députés.

Selon les autorités de Madrid, l'équivalent de 60% de la consommation électrique de l'Espagne, soit 15 gigawatts, a disparu en l'espace de cinq secondes lors de la panne, un phénomène qualifié d'"inédit" par l'Exécutif.

Cuando llegamos al Gobierno, nuestro país tenía un modelo energético obsoleto e injusto. Descansaba en el consumo de hidrocarburos que nos costaban 42.500 M€ cada año. El doble de lo que gastamos en prestaciones por desempleo y ocho veces más de lo que gastamos en educación. pic.twitter.com/L7dzBpXGNd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 7, 2025

Dans son compte rendu des événements, le gestionnaire du réseau électrique espagnol (REE) a indiqué avoir identifié comme possible origine de cet effondrement deux incidents distincts à une seconde et demie d'intervalle, dont l'un ayant pu affecter un site de production solaire dans le sud-ouest de l'Espagne.

