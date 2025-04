CAN féminine de futsal : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre la finale Maroc-Tanzanie

La sélection nationale féminine affronte, ce mercredi 30 avril, l’équipe tanzanienne en finale de la CAN de futsal. Voici quand et sur quelles chaînes suivre ce match.

C’est un match doublement historique. Il scelle la première compétition continentale du genre et promet un sacre aux Lionnes de l’Atlas qui ont écarté, sur de larges scores, les équipes namibienne, camerounaise et angolaise.

Le match se jouera à 20 h au complexe du prince Moulay Abdellah à Rabat. Pour le suivre, vous avez le choix entre Arryadia HD ou CAF TV sur YouTube.

Le Maroc et la Tanzanie sont qualifiés pour le Mondial de futsal qui se jouera en automne aux Philippines.

World Cup bound! 🚀 Morocco qualify for the FIFA Futsal Women's World Cup Philippines 2025. Next stop, the world stage! 🌍 #FutsalWAFCON2025 pic.twitter.com/WtLU8HSNe8 — CAF Women’s Football (@CAFwomen) April 28, 2025

