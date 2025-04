Visa du Hajj : l’appel à la vigilance du ministère des Habous et des affaires islamiques

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans un communiqué rendu public mardi, le ministère souligne que l’accomplissement des rites du Hajj requiert l'obtention d'un visa "Hajj" via le portail en ligne mis en place par les autorités saoudiennes compétentes, dans la limite du quota alloué au Royaume du Maroc, soit à travers l'organisation officielle ou par le biais des agences de voyages touristiques.

Le ministère appelle à faire preuve de vigilance concernant certaines annonces relayées à ce sujet, soulignant que tout autre visa, qu'il soit pour le tourisme, la visite ou autre, ne confère pas le droit d'accomplir les rites du Hajj, pas plus qu'il ne permet l'acquisition de cartes Nusuk, dont les détenteurs sont les seuls autorisés à accomplir les rites du Hajj.

