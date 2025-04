Santé mentale et psychique. Un programme national global sera élaboré (Amine Tahraoui)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, a indiqué que son département travaille pour améliorer la qualité des services dans ce domaine. Amine Tahraoui a annoncé le lancement de l’élaboration d’un programme national global de santé mentale et psychique. Des réunions techniques démarreront la semaine prochaine au sein du ministère, lesquelles marqueront le point de départ de ce projet, a-t-il précisé.

Lors de son intervention ce mardi 29 avril 2025 à la Chambre des conseillers, le ministre a présenté des données relatives au secteur, notamment celles ayant trait aux ressources humaines spécialisées et à leur répartition inégale sur le territoire.

Il a révélé que le nombre de professionnels de la santé mentale s’élevait à 3.230 en 2025 dont :

319 psychiatres dans le secteur public ;

274 psychiatres dans le secteur privé ;

62 pédopsychiatres dans le public ;

14 pédopsychiatres dans le privé ;

1.700 infirmiers spécialisés en santé mentale dans le secteur public.

Dans le cadre des efforts pour combler ce déficit, le ministre a annoncé l’allocation de 123 postes budgétaires au profit du secteur pour les années 2024-2025, dont 34 psychiatres (prévu en 2025) et 89 infirmiers spécialisés en santé mentale (prévu en 2024).

Le ministre a indiqué qu'un travail de renforcement de la formation dans ce domaine est prévu.

Il coordonne également avec le secteur de l’enseignement supérieur pour activer les comités régionaux de formation pratique, tout en mettant en œuvre la convention-cadre signée en 2022 visant à intensifier l’offre de formation et de recherche scientifique en santé mentale à l’horizon 2030.

Dans le cadre du plan stratégique national multisectoriel de santé mentale 2030, une généralisation des services de santé mentale intégrés aux hôpitaux publics est prévue. Il est aussi question de développer les unités de consultations psychiatriques externes, de créer des équipes de gestion des crises psychosociales, et de renforcer les services de réhabilitation psychologique et sociale.

