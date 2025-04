Le Marathon international de Casablanca revient pour une 16e édition

La commune de Casablanca confie l’organisation de la 16e édition du Marathon international de Casablanca à l’Association des coureurs du Grand Casablanca (ACGC), association à but non lucratif composée d’acteurs civils passionnés de la course à pied.

La commune de Casablanca confie l’organisation de la 16e édition du Marathon international de Casablanca à l’Association des coureurs du Grand Casablanca (ACGC), association à but non lucratif composée d’acteurs civils passionnés de la course à pied.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La commune de Casablanca annonce une nouvelle étape pour son marathon, selon un communiqué de presse. Après le saut qualitatif marquant la 15ᵉ édition, le Marathon international de Casablanca entre dans une nouvelle ère marquée par une démarche innovante.

Fidèle à sa volonté de modernisation et d’ouverture sur les professionnels, la commune de Casablanca renforce désormais son approche participative, inspirée des plus grands marathons mondiaux, en confiant l’organisation de l’événement à un acteur de terrain : l’Association des coureurs du Grand Casablanca (ACGC), association à but non lucratif composée d’acteurs civils passionnés de la course à pied, ayant une expérience reconnue dans l’organisation d’événements sportifs.

Cette collaboration marque un tournant dans la démarche organisationnelle de l’événement, plus proche des attentes des athlètes, plus connectée aux professionnels de la course et aux habitants. Elle vise également à garantir la réussite du Marathon international de Casablanca dont la 16e édition se tiendra le dimanche 26 octobre 2025, d’en assurer la pérennité et de le hisser parmi les événements sportifs de référence à l’échelle nationale et internationale.

Le parcours, pensé comme une véritable célébration de l’histoire et de la diversité culturelle de Casablanca, traversera des sites emblématiques et fera battre le cœur de la ville au rythme de ses coureurs. Ce marathon ne se limite pas à une simple course respectant les standards internationaux ; il vise également à offrir une expérience inoubliable aux coureurs et aux spectateurs, tout en devenant un événement fédérateur pour la ville, une vitrine du dynamisme économique local et un levier pour l’attractivité du territoire.

À travers cette évolution, la commune de Casablanca affirme son ambition visant à bâtir un modèle casablancais du marathon, fondé sur l’engagement local, l’expertise associative et l’excellence organisationnelle.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.