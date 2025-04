Sport, art et culture au programme des Olympiades EHTP, du 11 au 13 avril

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Organisées sur le thème "Au-delà du terrain : le sport universitaire, forge de leaders d’avenir", les trois journées des Olympiades EHTP visent à explorer le rôle du sport dans la formation des compétences transversales, en particulier celles liées au leadership.

La conférence d’ouverture, prévue le 11 avril, abordera la place du sport universitaire dans l’acquisition de qualités telles que la vision, l’innovation ou la capacité d’adaptation. Plusieurs intervenants issus du monde du sport, de l’éducation et du management y prendront part.

Les journées des 12 et 13 avril seront consacrées à un programme varié mêlant compétitions sportives, activités artistiques et spectacles culturels. Des performances étudiantes issues d’écoles d’ingénieurs, de commerce et de médecine sont également prévues. Des démonstrations de sports mécaniques, comme le drift et la moto, viendront compléter le programme.

Les épreuves sportives se poursuivront jusqu’au 13 avril, jour de clôture, avec la remise des prix aux participants les plus performants. L’événement entend valoriser les notions d’engagement, de discipline et de travail en équipe, tout en favorisant les échanges entre étudiants et professionnels.

