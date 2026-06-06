Netflix: Jay Hoag succède au cofondateur Reed Hastings

Le géant américain du streaming Netflix a nommé un de ses administrateurs, Jay Hoag, à la présidence de son conseil, à la suite du départ annoncé mi-avril du cofondateur Reed Hastings, selon un document déposé vendredi auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC).

Le nouveau président assume la fonction depuis l'assemblée des actionnaires de jeudi, a précisé Netflix.

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Membre du conseil d'administration depuis 1999, Jay Hoag en a été l'administrateur référent pendant plus de dix ans.

Il siège également aux conseils d'administration du site immobilier en ligne Zillow et de l'entreprise d'équipements d’exercice à domicile Peloton.

Netflix avait annoncé mi-avril le prochain départ de Reed Hastings, 65 ans, à un moment charnière pour la société, qui affiche sa confiance en son avenir malgré l'échec de son offre de plusieurs dizaines de milliards de dollars sur Warner Bros Discovery.

Reed Hastings, qui a dit vouloir se concentrer entre autres sur ses activités philantropiques, n'occupait plus de fonction opérationnelle depuis qu'il avait quitté en janvier 2023 la codirection générale de Netflix.

Il avait cofondé la société avec Marc Randolph en 1997, sous forme d'un service de location de DVD par correspondance, modèle innovant et en rupture avec celui des magasins physiques.

Dix ans plus tard, le groupe créait sa plateforme de streaming, devenue depuis la référence de la vidéo à la demande avec plus de 325 millions d'abonnés.

Au premier trimestre, Netflix a publié un bénéfice net de 5,28 milliards de dollars (4,58 milliards d'euros), gonflé par les 2,8 milliards d'indemnité de rupture des négociations de rachat avec WBD, finalement en passe d'être acquis par Paramount Skydance.