Interpellation à M'diq d'un partisan de “Daech” pour préparation présumée d’un projet terroriste (BCIJ)

Un individu imprégné de l'idéologie extrémiste de l'organisation terroriste "Daech", soupçonné d'implication dans la préparation d'un projet terroriste visant à porter atteinte à la sécurité des personnes et à l'ordre public, a été interpellé par le Bureau Central d'investigations judiciaires.

Âgé de 31 ans, le mis en cause est soupçonné d’être impliqué dans la planification et la préparation à l'exécution d’un plan terroriste portant gravement atteinte à la sécurité des individus et à l’ordre public, indique le BCIJ dans un communiqué, précisant que cette opération sécuritaire s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à neutraliser les dangers des organisations terroristes qui guettent la sécurité du Royaume et la sûreté des citoyens.

Les premiers éléments de l’enquête et des investigations, appuyés par les opérations du suivi sécuritaire, ont révélé que le suspect a effectivement adhéré à la préparation de projets terroristes dans le cadre du "Jihad en solitaire", à travers l’acquisition d'une certaine expertise dans la fabrication d'explosifs, dans la perspective d'exécuter des plans visant à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes, à l'ordre public et à des installations vitales.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du Parquet chargé des affaires de terrorisme, dans le but de révéler l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont attribuées et de déterminer ses éventuels liens avec les différentes organisations terroristes aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

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