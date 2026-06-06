Huit élus, dont la maire de Rabat, démissionnent du RNI au lendemain de l'annonce des candidats du parti

La maire de Rabat, le président de l'arrondissement Souissi et six autres élus communaux annoncent leur retrait du Rassemblement national des indépendants (RNI) dans un communiqué commun.

Le 6 juin 2026 à 14h33 | Modifié 6 juin 2026 à 15h58

Huit représentants du RNI à Rabat annoncent dans un communiqué commun intitulé « Retrait », leur départ du parti. Il s'agit de :

Fatiha Moudni, maire de Rabat ;

Adel El Atrassi, président de l’arrondissement de Souissi ;

Aïcha Ouaâ, vice-présidente du conseil ;

Jalal El Atrassi, vice-président ;

Driss Krakchou, président de commission ;

Sidi Mohamed El Atrassi, secrétaire du conseil ;

Youssef Aaqel, président de commission ;

Chaâbia El Atrassi, vice-secrétaire du conseil.

Les signataires expliquent avoir pris cette décision après une "évaluation de leur parcours politique, de leur action de terrain et de leur expérience au sein des instances élues".

Sans détailler les motifs précis de leur choix, ils indiquent mettre un terme à leur engagement politique et électoral sous les couleurs du RNI.

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Cette démission collective des représentants du RNI à Rabat intervient moins de vingt-quatre heures après l’annonce des candidats retenus par le parti pour les prochaines échéances électorales.

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