Marhaba 2026 : De nouvelles facilités douanières pour les Marocains du monde (document)
À l’occasion de l’opération Marhaba 2026, l’Administration des douanes annonce des mesures destinées à simplifier les démarches des MRE, parmi lesquelles l’assouplissement des conditions d’admission temporaire des véhicules immatriculés ou la création d’une cellule dédiée à l’accompagnement des MRE porteurs de projets. Détails.
L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a publié sa circulaire relative à l’opération Marhaba 2026, qui mobilise l’ensemble de ses services pour accompagner le retour estival des Marocains résidant à l’étranger (MRE).
Cette édition est marquée par plusieurs mesures de facilitation destinées à simplifier les procédures douanières et à améliorer les conditions d’accueil de la communauté marocaine établie à l’étranger.
La franchise en retour définitif portée à 40.000 DH
Première nouveauté : le relèvement du plafond de la franchise accordée aux MRE qui rentrent définitivement au Maroc.
En plus des biens constituant leur déménagement, les bénéficiaires peuvent importer leurs effets personnels et objets sans caractère commercial en franchise de droits et taxes dans la limite de 40.000 dirhams, contre 30.000 dirhams auparavant.
Selon l’ADII, cette révision tient compte de l’impact de l’inflation et de l’évolution du coût des biens concernés.
Plus de souplesse pour les véhicules sous CPI
La deuxième mesure concerne les véhicules importés temporairement sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation (CPI).
Jusqu’à présent, l’admission temporaire était conditionnée à l’établissement du CPI au nom du souscripteur de l’opération. Désormais, cette formalité pourra également être effectuée sur la base d’une procuration délivrée par le titulaire du certificat.
Une cellule pour les MRE porteurs de projets
L’ADII annonce également la création d’une cellule chargée d’assurer le conseil et l’accompagnement des Marocains résidant à l’étranger porteurs de projets d’investissement au Maroc.
Cette structure aura pour mission de répondre aux sollicitations des investisseurs sur les aspects douaniers liés à leurs projets et de les orienter dans leurs démarches administratives.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la contribution des MRE à la dynamique nationale d’investissement.
Au-delà de ces nouveautés, la campagne Marhaba 2026 reconduit les dispositifs déjà en vigueur.
Voici le document de la circulaire :
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