Prévisions météo pour le dimanche 07 juin 2026

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 07 juin 2026 :

- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Nuages bas assez nombreux le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines Nord et Centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

(Publicité)

(Publicité)

- Nuages cumuliformes et légèrement instables sur les Hauts plateaux orientaux et l’Est du Moyen Atlas avec ondées et orages, par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Tangérois et le Sud avec chasse-poussières, par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 06/12°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues pour dimanche 07 juin 2026 : Min Max

- Oujda 18 30

- Bouarfa 22 36

- Al Hoceima 18 24

- Tétouan 17 23

- Sebta 19 22

- Mellilia 20 23

- Tanger 19 28

- Kénitra 19 29

- Rabat 18 26

- Casablanca 17 23

- El Jadida 19 25

- Settat 15 33

- Safi 17 29

- Khouribga 14 35

- Béni Mellal 19 38

- Marrakech 18 39

- Meknès 18 37

- Fès 20 40

- Ifrane 17 31

- Taounate 22 40

- Errachidia 25 38

- Ouarzazate 19 38

- Agadir 17 25

- Essaouira 16 25

- Laâyoune 19 29

- Es-Semara 18 37

- Dakhla 16 24

- Aousserd 18 39

- Lagouira 17 26

- Midelt 16 33.