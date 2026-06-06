Prévisions météo pour le dimanche 07 juin 2026
Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 07 juin 2026 :
- Temps assez chaud à chaud sur le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.
- Nuages bas assez nombreux le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines Nord et Centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Nuages cumuliformes et légèrement instables sur les Hauts plateaux orientaux et l’Est du Moyen Atlas avec ondées et orages, par endroits.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres, le Tangérois et le Sud avec chasse-poussières, par endroit.
- Température minimale de l’ordre de 20/24°C sur le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 06/12°C sur les reliefs et de 15/20°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au Sud.
Voici les températures minimales et maximales prévues pour dimanche 07 juin 2026 : Min Max
- Oujda 18 30
- Bouarfa 22 36
- Al Hoceima 18 24
- Tétouan 17 23
- Sebta 19 22
- Mellilia 20 23
- Tanger 19 28
- Kénitra 19 29
- Rabat 18 26
- Casablanca 17 23
- El Jadida 19 25
- Settat 15 33
- Safi 17 29
- Khouribga 14 35
- Béni Mellal 19 38
- Marrakech 18 39
- Meknès 18 37
- Fès 20 40
- Ifrane 17 31
- Taounate 22 40
- Errachidia 25 38
- Ouarzazate 19 38
- Agadir 17 25
- Essaouira 16 25
- Laâyoune 19 29
- Es-Semara 18 37
- Dakhla 16 24
- Aousserd 18 39
- Lagouira 17 26
- Midelt 16 33.
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