À Marrakech, le retard du palais des congrès interroge la gouvernance des grands projets

Annoncé depuis deux décennies comme un "projet stratégique" pour développer le tourisme d'affaires, le projet de palais des congrès et des expositions de Marrakech est toujours en stand-by. Selon plusieurs sources des secteurs public et privé, les blocages actuels relèvent avant tout de problèmes de gouvernance, et sa concrétisation est désormais suspendue au bon vouloir du futur gouvernement. Explications.

Annoncé depuis plusieurs années comme l'un des "équipements stratégiques" appelés à renforcer l'attractivité de Marrakech dans le segment du tourisme d'affaires, le "futur" palais des congrès et des expositions se fait attendre.

Alors même que le secteur touristique enregistre des performances supérieures aux objectifs de la feuille de route nationale, ce projet structurant ne devrait pas être concrétisé avant 2029 ou 2030, selon plusieurs sources concordantes.

Le dossier semble avancer à reculons. Cette fois encore, nos sources assurent que les retards ne seraient liés ni au financement ni à des contraintes techniques, mais à une gouvernance jugée particulièrement complexe par plusieurs acteurs impliqués dans le projet.

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Une gouvernance dispersée qui ralentit le projet

Selon un responsable public proche du dossier, la priorité accordée à l'organisation de la CAN 2025 a contribué à repousser certaines décisions. Mais l'essentiel des difficultés proviendrait surtout du nombre d'intervenants appelés à valider les différentes étapes du projet.

Entre la région, la commune, les ministères du Tourisme et de l'Intérieur, la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) et la CDG, propriétaire du foncier, les circuits de concertation et d'arbitrage se sont multipliés au fil du temps, allongeant les délais de finalisation.

« Quand un projet aussi ambitieux dépend de plusieurs centres de décision, les procédures deviennent plus lourdes et les calendriers plus difficiles à maîtriser », explique notre interlocuteur.

Le constat est partagé par plusieurs acteurs du secteur, qui voient dans cette dispersion des responsabilités l'une des principales raisons du report répété des échéances.

Un consensus professionnel sur l'utilité du projet

Sur le fond, la pertinence du projet ne semble pourtant pas faire débat. Du côté du secteur privé, un opérateur affilié à la Confédération nationale du tourisme (CNT) assure que l'ensemble des parties prenantes s'accordent sur son intérêt stratégique pour la destination Marrakech.

Selon lui, ce qui a surtout manqué jusqu'à présent est une structure de pilotage suffisamment centralisée pour accélérer les prises de décision et coordonner efficacement les différents intervenants.

Pour les professionnels, le palais des congrès est considéré comme un levier essentiel pour développer le tourisme d'affaires, notamment le segment MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions), identifié depuis plusieurs années comme un axe de croissance à fort potentiel.

Cette clientèle présente un intérêt particulier pour les opérateurs touristiques. Voyageant principalement en semaine, elle permet de soutenir l'activité durant les périodes où les établissements enregistrent généralement des taux d'occupation inférieurs à ceux des week-ends et des vacances.

Un chantier qui glisse vers la prochaine législature

À quelques mois des prochaines élections législatives, le projet semble désormais renvoyé à la prochaine mandature. Pour plusieurs observateurs, cette nouvelle échéance illustre les difficultés de gouvernance qui continuent d'affecter certains projets structurants malgré leur caractère consensuel.

Un dirigeant du conseil régional estime ainsi que le chantier ne pourra vraisemblablement pas aboutir avant 2029 ou 2030. Selon lui, sa concrétisation dépendra avant tout de la capacité du prochain exécutif à instaurer une coordination plus efficace entre les différentes institutions concernées et à inscrire ce dossier parmi ses priorités.

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