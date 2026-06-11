Mondial 2026 : Raphinha affirme que le Brésil étudie les points faibles du Maroc

Avant l’entrée en lice le samedi 13 juin au MetLife Stadium, l’ailier du FC Barcelone a insisté sur la nécessité pour la Seleção de se préparer aux atouts des Lions de l’Atlas et de limiter les erreurs dans une compétition au format resserré.

Le 11 juin 2026 à 15h07 | Modifié 11 juin 2026 à 16h39

À quasiment la veille de l’entrée en lice du Brésil contre le Maroc en Coupe du monde, Raphinha a indiqué que la Seleção poursuivait son analyse de l’équipe nationale afin d’identifier les secteurs à exploiter.

"Nous regardons encore certaines de leurs actions, certains points forts et certains points faibles, pour voir où nous pourrions avoir plus de facilité à aborder ces points faibles et être bien préparés à leurs points forts", a déclaré l’attaquant du FC Barcelone en conférence de presse.

Le joueur brésilien a ajouté que la sélection de Carlo Ancelotti disposait encore de quelques jours avant le match pour "mieux affiner" ce qu’elle devait comprendre du Maroc.

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Interrogé sur les principaux points de vigilance avant cette première rencontre, Raphinha a refusé de limiter l’attention brésilienne à un seul aspect du jeu marocain, soulignant la difficulté d’une compétition courte.

"Ce n’est pas seulement le premier match, ni seulement un point d’attention, mais plusieurs. C’est une compétition sur une courte période, très piégeuse", a-t-il estimé, ajoutant que le Brésil devait "commettre le moins d’erreurs possible".

Le Brésil affronte le Maroc le samedi 13 juin 2026 au MetLife Stadium, dans le New Jersey, pour son premier match du groupe C.

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