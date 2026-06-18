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Équipe nationale. Pourquoi Ismaïl Saibari intéresse le Bayern Munich

L’intérêt du Bayern Munich pour l’international marocain, qui a brillé lors du premier match de la Coupe du monde 2026, n’est pas dénué de sens. Il tient autant à sa technique et à sa puissance qu’à sa polyvalence, puisqu’il peut occuper plusieurs postes offensifs.

Équipe nationale. Pourquoi Ismaïl Saibari intéresse le Bayern Munich
Credits@ Mouad Jamali Idrissi
C. C.
Le 18 juin 2026 à 9h45 | Modifié 18 juin 2026 à 9h46

S’il n’est pas encore officiellement Bavarois, Ismaïl Saibari est déjà un joueur de très haut niveau. Au-delà de son piqué plein de finesse face au Brésil, lors de la 1ʳᵉ journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, l’international marocain (31 sélections, 10 buts) a beaucoup de qualités et très peu de défauts. 

Le Paris Saint-Germain garde un œil sur lui et le Bayern Munich lui fait les yeux doux. Selon plusieurs sources, c’est toutefois le club allemand qui tient la corde pour un transfert dépassant les 50 millions d’euros.

Équipe nationale. Pourquoi Ismaïl Saibari intéresse le Bayern Munich

C’est peu cher payé pour ce playmaker de seulement 25 ans, qui a encore de beaux jours devant lui au très haut niveau. Car bien qu’il soit pétri de talent, sa marge de progression demeure importante.

44 buts et 29 passes décisives en 142 matchs avec le PSV

Meilleur joueur de l’Eredivisie et triple champion avec le PSV Eindhoven, le natif de Terrassa, en Espagne, a été formé à Anderlecht, en Belgique, avant de rejoindre les équipes de jeunes du RC Genk puis les U21 du PSV.

Équipe nationale. Pourquoi Ismaïl Saibari intéresse le Bayern Munich

Sous les couleurs du PSV, il a déjà inscrit 44 buts et délivré 29 passes décisives en 142 matchs. Ismaïl Saibari en est également à 24 apparitions en Ligue des champions pour 7 buts et une passe décisive.

Outre les statistiques, si l’on part du principe qu’il signe au Bayern Munich, sa faculté à occuper plusieurs postes offensifs sera un atout aussi bien pour lui que pour les Munichois.

Il se fondrait parfaitement dans le style prôné par son probable futur entraîneur, Vincent Kompany. Une identité de jeu exigeante où le mouvement est permanent. Avec beaucoup de courses et du jeu combiné.

La technique dans les petits espaces de Saibari plaide pour son intégration dans les principes de l’entraîneur belge. Idem pour ses qualités de puissance et d’intelligence de jeu.

Équipe nationale. Pourquoi Ismaïl Saibari intéresse le Bayern Munich

Cela dit, et bien qu’il puisse être aligné sur les côtés, c’est dans l’axe qu’il est le plus performant. Mais il fera face à une importante concurrence.

Jamal Musiala ne sera pas facile à déloger du poste de milieu offensif. Mais le Marocain aura également des chances de se mettre en évidence au poste d’avant-centre.

Un rôle interprété de manière assez particulière par l’indéboulonnable Harry Kane. Il est demandé à l’Anglais d’être non seulement à la finition mais aussi présent dans la création.

Ismaïl Saibari a justement prouvé avec l’équipe nationale qu’il avait les qualités nécessaires pour endosser ce rôle de faux numéro neuf.

D’autant que le Bayern ne prévoit pas de lever l’option d’achat du Sénégalais Nicolas Jackson, qui devrait retourner à Londres, du côté de Chelsea.

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Tags : Bayern Munich, Ismail Saibari
C. C.
Le 18 juin 2026 à 9h45

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