img_pub
S'abonner
Rubriques

Wall Street termine dispersée, entre Moyen-Orient et Fed

Wall Street termine dispersée, entre Moyen-Orient et Fed
Par
Le 16 juin 2026 à 20h07

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, les investisseurs restant prudents avant la signature vendredi du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, sur fond d'attentisme au premier jour de la réunion de la Fed.

Le Dow Jones (+0,64%) est parvenu, pour la deuxième séance d'affilée, à décrocher un record en clôture, à 52.001,64 points. Mais l'indice Nasdaq - où sont rassemblées les valeurs de la tech - et l'indice élargi S&P 500 ont tous les deux terminé dans le rouge, perdant respectivement 1,15% et 0,57%.

Nasdaq

Par
Le 16 juin 2026 à 20h07

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.

Toute l'actualité
La Princesse Lalla Asmaa lance à Rabat le programme "La prothèse auditive pour tous"
Présidentielle au Pérou: Keiko Fujimori accentue son avance(afp)
Tirs de semonce d'un navire de guerre russe sur un yacht dans la Manche(afp)
Wall Street termine dispersée, entre Moyen-Orient et Fed(afp)
Une "menace potentielle" déjouée pour le show de MMA à la Maison Blanche(afp)
La Banque de France abaisse nettement sa prévision de croissance pour 2026(afp)
André Azoulay reçoit le prix Boutros Boutros-Ghali de la Paix
Fruits rouges : l’émirati Elite Agro porte son pari marocain à 1,3 MMDH
En Tunisie, des vols de retours des migrants quasiment quotidiens (responsable à l'AFP)(afp)
Maroc-Écosse : l'Ouzbek Tantashev au sifflet, deux ans après la demi-finale olympique mouvementée contre l’Espagne