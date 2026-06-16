Wall Street termine dispersée, entre Moyen-Orient et Fed

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, les investisseurs restant prudents avant la signature vendredi du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, sur fond d'attentisme au premier jour de la réunion de la Fed.

Le Dow Jones (+0,64%) est parvenu, pour la deuxième séance d'affilée, à décrocher un record en clôture, à 52.001,64 points. Mais l'indice Nasdaq - où sont rassemblées les valeurs de la tech - et l'indice élargi S&P 500 ont tous les deux terminé dans le rouge, perdant respectivement 1,15% et 0,57%.

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Nasdaq