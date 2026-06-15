Le Nouvel an de l'hégire (1er Moharram) sera célébré ce mercredi 17 juin au Maroc

Le 1er Moharram de la nouvelle année de l’Hégire 1448 correspondra au mercredi 17 juin 2026, a annoncé le ministère des Habous et des affaires islamiques.

Le 15 juin 2026 à 22h00 | Modifié 15 juin 2026 à 22h02

Le croissant lunaire du mois de Moharram n'a pas été observé au coucher du soleil de ce lundi 29 Dou El Hijja 1447, correspondant au 15 juin 2026.

De ce fait, le 1er Moharram de la nouvelle année de l’Hégire 1448 correspondra au mercredi 17 juin 2026, précise le ministère.

Médias24 présente, à cette occasion, ses meilleurs vœux à ses lecteurs.

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