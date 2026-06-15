Accord Iran-USA: Wall Street termine en nette progression, record du Dow Jones

La Bourse de New York a terminé en forte hausse lundi, soutenue par l'annonce d'un accord de paix entre Washington et Téhéran, qui laisse entrevoir un rétablissement prochain des flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Le Dow Jones a terminé sur un nouveau sommet en clôture, s'octroyant 0,92% à 51.671,03 points. L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - s'est envolé de 3,07%, tandis que l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,65%.

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