Fouzi Lekjaa : “Le Maroc ne doit son influence qu’à ses résultats”

Rumeurs d’influence, projet sportif marocain, CAF, FIFA, binationaux… Dans un entretien accordé à Al Jazeera, Fouzi Lekjaa défend une vision globale du football national et un modèle structuré, fondé sur la formation, la performance et l’impact social. Il écarte toute idée d’influence occulte ou de “pouvoir caché”.

Dans un entretien accordé à Al Jazeera 360, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a livré une lecture globale du projet sportif marocain et de la transformation du football national. Il est également revenu sur le rôle de l’Académie Mohammed VI, la stratégie sportive du Royaume, ainsi que sur les accusations d’influence au sein des instances africaines et mondiales.

Un projet royal structuré et assumé

Au cœur du projet footballistique marocain se trouve l’Académie Mohammed VI de football. Lekjaa rappelle qu’elle constitue un tournant stratégique majeur, ayant permis de former plusieurs joueurs internationaux, dont Nayef Aguerd et plusieurs éléments ayant participé à la Coupe du monde au Qatar.

Pour lui, cette structure incarne un modèle de formation moderne, pensé sur plusieurs décennies, qui irrigue aujourd’hui l’ensemble du football national : équipes jeunes, sélection A, clubs, football féminin et futsal. Il précise que le Maroc dispose désormais d’un système structuré comprenant environ 25 sélections nationales couvrant toutes les catégories.

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Interrogé sur la dimension politique du développement du football, Lekjaa évoque une vision portée au plus haut niveau de l’État : "Je l’appelle une volonté royale, qui veut que ce football réussisse". Il rappelle que cette dynamique s’inscrit dans les grandes orientations du développement national, notamment la réforme du sport engagée en 2008.

Le Maroc ne doit sa place qu’à ses résultats

Interrogé sur l’influence supposée du Maroc dans les instances comme la CAF et la FIFA, Fouzi Lekjaa rejette catégoriquement cette lecture. "Nous n’avons pas de fonctionnaires marocains à la CAF. Nous ne présidons aucune commission, sauf celle des finances", affirme-t-il, en précisant l’absence de contrôle sur les commissions des compétitions, disciplinaires ou d’appel. "Où est donc cette influence ?", interroge-t-il.

Selon lui, la présence du Maroc s’explique par ses résultats sportifs et non par un quelconque pouvoir caché. Il rappelle les performances des différentes sélections, notamment les Coupes du monde 1970, 1986, 1994 et 1998, le parcours historique de 2022 au Qatar, ainsi que les titres obtenus chez les jeunes et en football féminin.

Pour Lekjaa, si “influence” il y a, elle devrait se traduire par des titres, ce qui n’est pas le cas pour le Maroc.

Selon lui, le seul "avantage" dont bénéficierait le Royaume consiste surtout à assumer l’organisation de compétitions que peu de pays africains souhaitent accueillir. Le président de la FRMF explique que le Maroc répond régulièrement présent lorsque des compétitions continentales risquent de ne pas trouver de pays hôte. Il cite notamment la dernière Coupe d’Afrique des nations U17, récemment organisée au Maroc, et la CAN féminine, que le Maroc s’apprête à accueillir pour la troisième fois, faute de pays volontaires pour en assurer l’organisation.

Selon lui, cette démarche s’inscrit dans la vision portée par le Roi Mohammed VI, fondée sur une politique de coopération et de solidarité avec les pays africains. Elle s’explique par les exigences croissantes imposées aux pays organisateurs : infrastructures sportives, terrains d’entraînement, capacités hôtelières et investissements importants. Des conditions que peu de fédérations sont aujourd’hui en mesure de réunir.

Pour le cas de la FIFA, Lekjaa rappelle que l’entrée d’un représentant marocain au Conseil de la FIFA constitue une première dans l’histoire du pays. Il y voit davantage la reconnaissance du rôle joué par le Royaume dans le développement du football que le résultat d’un quelconque rapport de force.

Revenant sur les candidatures marocaines à l’organisation de la Coupe du monde, il rappelle que le Royaume en est à sa sixième tentative. Il évoque notamment le vote pour l’édition 1998, perdu d’une seule voix face à la France, ainsi que celui de 2010, remporté par l’Afrique du Sud dans des conditions qu’il qualifie de "controversées". Pour Lekjaa, l’attribution du Mondial 2030 au trio Maroc-Espagne-Portugal constitue ainsi une forme de reconnaissance d’un engagement de longue date et de la place acquise par le Royaume dans le paysage du football mondial.

Joueurs binationaux : un choix de projet sportif

Concernant les joueurs binationaux, il explique que leur choix repose sur la qualité du projet sportif marocain, la visibilité internationale, la continuité des compétitions et l’attachement familial et culturel.

Il souligne également le rôle déterminant de la famille dans ces décisions et affirme que la motivation financière n’entre pas en ligne de compte.

"Le seul souci du joueur à ce niveau est de progresser et d’améliorer sa carrière", explique-t-il, citant l’exemple d’Achraf Hakimi, déjà établi au plus haut niveau européen et engagé dans des actions caritatives au Maroc.

Il affirme également que, lors du départ de l’équipe, aucun joueur n’a évoqué de primes ou de considérations financières.

Interrogé sur le cas de Lamine Yamal, Lekjaa confirme des contacts avec le joueur et son entourage, ainsi qu’avec Walid Regragui. Il rappelle que le joueur, formé au FC Barcelone aux côtés de joueurs marocains, était éligible pour représenter le Maroc.

Il insiste toutefois sur le respect du choix individuel : "Nous respectons totalement le choix de chaque joueur, quelle que soit sa sélection".

Il rejette enfin toute idée de pression ou de séduction financière, réaffirmant que le projet marocain repose uniquement sur la conviction et la liberté.

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