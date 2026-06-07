Royal Air Maroc inaugure sa liaison directe Casablanca-Los Angeles, une première pour l'Afrique

Royal Air Maroc a inauguré ce dimanche 7 juin 2026 sa liaison directe Casablanca-Los Angeles, une première pour une compagnie africaine. Avec trois vols hebdomadaires opérés en Boeing 787 Dreamliner, cette ligne directe annoncée dès 2025 par Médias24, fait de la compagnie nationale le premier transporteur africain à relier sans escale le continent à la métropole californienne.

L'essentiel

Ligne inaugurée par Royal Air Maroc: Casablanca - Los Angeles.

Premier vol direct entre le Maroc et Los Angeles, et première desserte directe de cette ville par une compagnie africaine.

Durée du vol : environ 12 heures à l'aller.

Fréquences : 3 vols par semaine (mardi, vendredi et dimanche).

Appareil : Boeing 787 Dreamliner.

Objectif : renforcer la présence de RAM en Amérique du Nord et consolider Casablanca comme hub entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques.

Contexte : montée en puissance des flux touristiques et sportifs liés à la Coupe du monde 2026.

Réseau RAM en Amérique du Nord : New York, Washington, Miami, Montréal, Toronto et désormais Los Angeles. Boston devrait suivre.

Les détails

Royal Air Maroc (RAM) a inauguré ce dimanche 7 juin sa nouvelle liaison directe entre Casablanca et Los Angeles, renforçant ainsi sa présence sur le marché nord-américain et franchissant une étape inédite pour le transport aérien africain.

Le vol inaugural a décollé de l'aéroport Mohammed V de Casablanca à 4 heures du matin pour rejoindre Los Angeles après un trajet d'environ douze heures. La nouvelle route sera exploitée à raison de trois fréquences hebdomadaires, les mardis, vendredis et dimanches.

Annoncée dès 2025 dans le cadre de la stratégie d'expansion de la compagnie nationale, cette liaison constitue une première pour le Maroc et pour le continent africain, aucun transporteur africain ne desservant jusqu'ici directement la métropole californienne.

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Avec cette ouverture, Royal Air Maroc devient également le seul transporteur africain à desservir simultanément les côtes est et ouest des États-Unis. La compagnie relie déjà Casablanca à New York, Washington et Miami, tandis que la réouverture de Boston est également attendue dans le cadre du développement du réseau nord-américain.

Cette nouvelle desserte s'inscrit dans le contrat-programme signé entre l'État et la compagnie en juillet 2023, qui prévoit un renforcement progressif du réseau international de RAM et la consolidation du rôle de Casablanca comme hub reliant l'Afrique, l'Europe et les Amériques.

Dans un communiqué, Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc, a qualifié cette ouverture de "jalon historique" pour la compagnie et pour la connectivité du continent africain.

Au-delà de l'enjeu aérien, cette ligne répond également à des objectifs touristiques et économiques. L'ouverture des liaisons vers les côtes est et ouest des États-Unis constitue une avancée stratégique majeure s'inscrivant dans la politique de diversification des marchés émetteurs vers le Royaume.

Le marché américain figure en effet parmi les priorités du tourisme marocain. Les professionnels du secteur y voient un fort potentiel de croissance, notamment grâce à des visiteurs à fort pouvoir d'achat et à une durée moyenne de séjour supérieure à celle observée sur plusieurs marchés traditionnels.

Cette ligne intervient également dans la perspective de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Royal Air Maroc compte notamment capter une partie des flux de supporters marocains et africains appelés à se déplacer vers les villes hôtes américaines. Los Angeles figure parmi les métropoles qui accueilleront plusieurs rencontres de la compétition.

La nouvelle liaison ouvre également à Royal Air Maroc les portes de l'un des plus importants bassins économiques et démographiques des États-Unis. Avec près de 13 millions d'habitants dans son aire métropolitaine, Los Angeles constitue la deuxième agglomération du pays et l'une des principales plateformes mondiales du commerce, de l'industrie culturelle, de la technologie et du tourisme. La région accueille par ailleurs une communauté marocaine en croissance ainsi qu'une importante diaspora africaine susceptible d'alimenter le trafic sur cette route.

Les vols sont opérés par des Boeing 787 Dreamliner long-courriers. Selon les projections évoquées lors de l'annonce du projet, la fréquence pourrait être renforcée si la demande se confirme au cours des prochains mois, notamment durant la Coupe du monde et les saisons estivales.

Avec cette nouvelle liaison, le Maroc continue de densifier sa connectivité avec les États-Unis. Outre les lignes opérées par Royal Air Maroc, United Airlines relie déjà Marrakech à New York et Delta Air Lines assure une liaison directe entre Marrakech et Atlanta. L'ensemble de ces dessertes participe à la montée en puissance du marché américain dans la stratégie touristique et aérienne du Royaume.

Cette inauguration s'inscrit enfin dans les ambitions de croissance affichées par Royal Air Maroc dans le cadre de son plan de développement à horizon 2037. La compagnie prévoit de porter progressivement sa flotte à près de 200 appareils contre une soixantaine actuellement, avec l'objectif de renforcer le rôle du Maroc comme hub aérien continental et d'accompagner les ambitions économiques, touristiques et diplomatiques du Royaume.

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