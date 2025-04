Maison de la Nature : un projet éco-éducatif prend forme dans la forêt de Bouskoura

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Conçue comme un espace muséographique de 2.937 m² sur une parcelle clôturée d’une superficie de plus de deux hectares, au cœur de la forêt de Bouskoura, la Maison de la Nature servira d’espace de sensibilisation, de communication et d’éducation à l’environnement et constituera un lieu d’apprentissage et d’initiation aux sciences de la vie et de la terre, particulièrement destiné aux enfants, peut-on lire sur les documents relatifs à l'appel d'offres.

En outre, elle offrira un cadre de découverte des ressources naturelles et de communication événementielle, à l’occasion notamment des journées nationales et internationales dédiées à l’environnement, et sera mise à la disposition des clubs de l’environnement et des ONG actives dans le domaine de la protection de l’environnement.

L'établissement dispose d’une administration, de trois salles d’exposition, de trois ateliers, d’une ludothèque, de sanitaires, d’une volière, d’un faré d’accueil et d’une guérite pour gardien.

Il est par ailleurs doté d’un groupe électrogène et de panneaux photovoltaïques pour son alimentation en électricité, ainsi que d'un puits et de ses annexes pour l'alimentation en eau.

Les études de conception scénographique qui représentent la première phase du marché comprendront notamment :

– la conception de l’ensemble des éléments scénographiques de la Maison de la Nature (panneaux, vitrines, pupitres, maquettes, aquarium, …) ;

– la définition de l’identité graphique de l’établissement ;

– les études techniques des équipements et installations nécessaires à l’exposition (éclairage, structures, réseaux, sonorisation, accessibilité, sécurité…) ;

– la conception des outils audiovisuels et multimédias ;

– la mise en lumière et la gestion sonore de l’exposition ;

– la signalétique intérieure et extérieure des espaces d’exposition ;

– la traduction des textes en français et de l’ensemble visuel en deux langues (arabe et anglais).

Les deuxième et troisième phases porteront respectivement sur l’assistance à la mise en œuvre du projet, puis sur l’élaboration d’un business plan et l’accompagnement lors de la mise en service.

L’estimation des coûts des prestations est fixée à 960.000 DH pour une durée d'exécution de 10 mois.

