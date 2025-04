Femmes et accès à l’emploi : un programme national de création de crèches sera lancé en juin

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication prévoit le lancement d’un programme national de création de nouvelles crèches à l’échelle nationale, dans le but de faciliter l’accès des femmes au marché de l’emploi, a indiqué le secrétaire général du département de la Jeunesse, Mustapha Messoudi.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion consacrée à la promotion de l’emploi, présidée par le chef du gouvernement en présence des départements ministériels concernés, M. Messoudi a souligné que ce programme s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à élargir l’offre nationale en matière de crèches et à favoriser l’insertion professionnelle des femmes.

Le ministère réalisera, dans ce sens, une étude-diagnostic dans les mois à venir, en vue de l’élaboration d’un plan d’action d’ici la fin mai, a précisé le responsable, faisant savoir que la première phase de mise en œuvre du programme démarrera en juin.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour le secteur de l’emploi, ainsi que de la mise en place des mécanismes de gouvernance et des mesures de coordination entre les différents acteurs.

