Conseil de sécurité de l’ONU : quel impact de la nouvelle composition sur le dossier du Sahara ?

Élus pour siéger au Conseil de sécurité de l’ONU entre 2027 et 2028, l’Autriche, le Portugal, le Kirghizistan, le Zimbabwe et Trinité-et-Tobago rejoindront une instance centrale dans le traitement du dossier du Sahara marocain. Pour Ahmed Faouzi, cette nouvelle composition apparaît globalement favorable aux positions du Royaume, même si certaines réserves subsistent.

L’Assemblée générale des Nations unies a élu, cette semaine, cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité pour un mandat de deux ans débutant le 1ᵉʳ janvier 2027. Il s’agit de l’Autriche, du Portugal, du Kirghizistan, de Trinité-et-Tobago et du Zimbabwe, qui remplaceront le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie à partir du 31 décembre 2026.

Cette recomposition du Conseil intervient dans un contexte où le dossier du Sahara marocain continue d’occuper une place centrale dans les travaux de l’instance onusienne, seule habilitée à suivre le processus politique et à adopter les résolutions encadrant ce différend régional.

Pour Ahmed Faouzi, ancien ambassadeur et chercheur en relations internationales, la nouvelle configuration apparaît globalement favorable aux positions défendues par le Maroc, même si certaines réserves demeurent.

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Selon lui, "les plus proches de nos positions sont l’Autriche et le Portugal puisqu’ils ont officiellement soutenu la proposition marocaine d’autonomie". Deux pays européens dont les positions s’inscrivent dans la dynamique internationale favorable au plan présenté par le Royaume en 2007.

Concernant le Kirghizistan, Ahmed Faouzi relève que les déclarations de sa diplomatie s’inscrivent dans "le cadre des efforts du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable", une approche qui rejoint les paramètres définis par les résolutions successives du Conseil.

Le cas du Zimbabwe apparaît toutefois plus nuancé. L’ancien ambassadeur estime que ce pays demeure "guidé par un alignement idéologique sur Alger, davantage doctrinal que réaliste". Il considère ainsi que Harare pourrait constituer la principale source de réserve au sein du nouveau groupe des membres non permanents.

"Tous les dangers peuvent provenir du Zimbabwe, dont la classe politique n’a pas encore pleinement pris conscience des évolutions qu’a connues le dossier de notre intégrité territoriale", analyse-t-il.

Ahmed Faouzi relativise néanmoins la portée de cette éventuelle opposition. D’une part, le Zimbabwe se retrouvera isolé après le départ de l’Algérie du Conseil de sécurité. D’autre part, les membres non permanents disposent d’une marge d’influence limitée face aux grandes puissances qui déterminent l’équilibre des décisions au sein de l’organe exécutif des Nations unies.

Pour l’expert, la véritable lecture du dossier doit ainsi intégrer non seulement les nouveaux élus de 2027-2028, mais également les membres non permanents qui siègeront jusqu’à fin 2027, à savoir Bahreïn, la Lettonie, le Liberia, la République démocratique du Congo et la Colombie.

"C’est la Colombie qui est susceptible de s’opposer à l’évolution positive que connaît l’affaire du Sahara pour des raisons plus idéologiques qu’autre chose", estime-t-il.

Hormis ce cas, Ahmed Faouzi considère que la majorité des membres non permanents continueront de s’inscrire dans le sillage de la résolution 2797 adoptée le 31 octobre 2025. Cette résolution réaffirme notamment la prééminence de la solution politique, réaliste, pragmatique et durable portée par les Nations unies et consacre le rôle des quatre parties concernées par le processus politique : le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario.

Mais au-delà des équilibres entre membres non permanents, l’ancien ambassadeur insiste sur le poids déterminant des cinq membres permanents du Conseil de sécurité : les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. "Le plus important dans toute décision reste la position des membres permanents", souligne-t-il.

D'après Ahmed Faouzi, Washington, Paris et Londres apparaissent aujourd’hui "plus convaincus que jamais de la justesse de la cause marocaine et de la crédibilité de la proposition d’autonomie". Quant à la Chine et à la Russie, elles maintiennent une posture de neutralité, même si le Maroc doit, selon lui, poursuivre ses efforts diplomatiques afin de consolider davantage les soutiens internationaux autour de son initiative.

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