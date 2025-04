Mohamed Boudrika extradé vers le Maroc et écroué à Oukacha (source judiciaire)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Aussitôt son extradition validée par la justice allemande, Mohamed Boudrika a été remis aux autorités marocaines, ce jeudi 24 avril.

Après 9 mois de détention à Hambourg en attendant son extradition, l’ex-président du Raja et ancien parlementaire (RNI) a été extradé vers le Maroc.

“Il est arrivé à l’aéroport de Casablanca et a été placé en détention sur la base d’un mandat international émis par le juge d’instruction”, indique à Médias24 une source judiciaire.

