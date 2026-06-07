Maroc-Norvège : quelle heure, quelles chaînes

Ce dimanche 7 juin, aux États-Unis, les hommes de Mohamed Wahbi affronteront la Norvège dans un choc amical qui servira de baromètre final avant l'entrée en lice en Coupe du monde 2026, le samedi 13 juin contre le Brésil.

Le Maroc contre la Norvège. C’est le Sports Illustrated Stadium de Harrison, dans le New Jersey, qui servira de cadre à cette rencontre très attendue. Ce duel constitue la dernière étape du programme de préparation établi par le staff technique national.

Cette confrontation face à la Norvège sera un véritable test de résistance. La sélection scandinave dispose d’atouts offensifs de classe mondiale, emmenés par le "cyborg" de Manchester City, Erling Haaland, le maître à jouer d’Arsenal, Martin Ødegaard, et l’attaquant Alexander Sørloth.

Pour la défense marocaine, ce sera une occasion idéale de se mesurer à un pressing de haute intensité et à une puissance offensive de premier plan. Outre l'aspect technique, la priorité absolue du staff reste la gestion physique afin d'éviter toute blessure de dernière minute.

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La rencontre sera diffusée le dimanche 7 juin sur Arryadia et Al Aoula à partir de 20 h.

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