Le Maroc condamne l’attaque contre la centrale nucléaire de Barakah aux Émirats Arabes Unis

Le Royaume du Maroc a condamné, vendredi à Vienne, avec la plus grande fermeté et dénoncé les attaques dont l’État des Émirats arabes unis a été victime à travers trois drones, dont l’un a visé un générateur électrique de la centrale nucléaire de Barakah à Abou Dhabi.

Cette condamnation a été exprimée par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, lors d’une session extraordinaire du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), tenue à la demande des États arabes membres de ce Conseil (le Maroc, la Jordanie, l’Arabie saoudite et l’Égypte), suite à l'attaque contre la centrale nucléaire de Barakah, laquelle a compromis la sûreté nucléaire de l'État des Émirats Arabes Unis.

Lors de cette session, marquée par la présence du directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, le Maroc, a indiqué M. Farhane, réaffirme sa pleine solidarité avec l’État des Émirats arabes unis frère et son soutien à son droit légitime de défendre sa sécurité, sa souveraineté ainsi que la protection de ses citoyens et résidents.

À cet égard, l’ambassadeur a rappelé les positions fermes exprimées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant les agressions subies par l’État des Émirats Arabes Unis frère depuis le début de la guerre. L’ambassadeur a, d’autre part, relevé que le Maroc salue les informations rapides et transparentes communiquées par les autorités compétentes de l’État des Émirats Arabes Unis à l’AIEA concernant les conséquences de cette attaque, ainsi que les mesures efficaces prises pour en atténuer les effets, notamment le maintien des niveaux de rayonnement autour de la centrale nucléaire de Barakah dans les limites normales.

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M. Farhane a également exprimé l’appréciation du Maroc pour les efforts continus déployés par les autorités de l’État des Émirats Arabes Unis afin d’assurer l’exploitation sûre, sécurisée et pacifique de la centrale nucléaire de Barakah, soumise aux garanties de l’AIEA et exploitée conformément aux normes internationales les plus élevées.

Il s’est félicité également de la poursuite de la coordination entre l’Agence et les autorités émiraties compétentes. L’ambassadeur a souligné que le Maroc réaffirme que la centrale nucléaire de Barakah a été conçue, construite et est exploitée conformément aux normes internationales les plus strictes, sous la supervision de l’Autorité fédérale de réglementation nucléaire de l’État des Émirats Arabes Unis et en conformité avec les normes de sûreté établies par l’AIEA. Et de souligner que le Maroc soutient les efforts continus déployés par l’AIEA et son Directeur général dans le suivi et l’évaluation des développements liés à la sûreté nucléaire, à la sécurité nucléaire et aux garanties dans les États membres.

(MAP)

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