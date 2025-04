Programme IA Starter : 30 cadres formés à l’IA et au codage à Oujda

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans une volonté commune de promouvoir l’innovation dans le service public et d’accompagner la transformation numérique des institutions, Zone01 Oujda, en partenariat avec la wilaya de la région de l’Oriental, le Conseil de la région de l’Oriental, l’Université Mohammed Ier, l’Agence de développement de l’Oriental et le Centre régional d’investissement de l’Oriental, a organisé le programme IA Starter, du 14 au 18 avril 2025 sur le campus de Zone01 Oujda.

Ce programme intensif s’adressait aux cadres et responsables des administrations locales. Il avait pour objectif de leur transmettre les fondamentaux de la programmation, de les initier à une collaboration efficace avec l’intelligence artificielle dans leurs missions quotidiennes et de renforcer leur capacité à travailler collectivement de manière plus agile et innovante.

Cette première édition, inédite à l’échelle locale et nationale, a réuni 30 participants issus de diverses institutions et structures administratives, témoignant ainsi de l’intérêt croissant porté à la digitalisation du secteur public.

Le programme s’appuyait sur la méthode d’apprentissage entre pairs (Peer-to-Peer Learning), adoptée par 01Talent, une organisation internationale reconnue pour son expertise dans le développement des talents numériques dans plusieurs pays. Cette approche pédagogique, éprouvée depuis plus de vingt ans, est aujourd’hui utilisée pour former certains des meilleurs développeurs au monde.

Son intégration dans le contexte administratif a représenté une opportunité unique pour les agents publics d’acquérir de nouvelles compétences en travaillant en équipes hétérogènes, favorisant ainsi l’intelligence collective, la créativité et la résolution de problèmes de manière innovante.

Le programme reposait sur une approche pratique et interactive, permettant aux participants de maîtriser les bases du codage et de s’approprier l’usage concret des outils d’intelligence artificielle dans leur environnement professionnel, à travers les modules suivants :

Introduction simplifiée aux concepts fondamentaux de la programmation ;

Ateliers pratiques sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les tâches administratives ;

Activités collaboratives pour développer le travail d’équipe et l’intelligence collective.

