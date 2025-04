Affaire de la mère de Boudrika : le dossier classé pour absence de preuves

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Déférée devant le parquet le 16 avril dernier, la mère de Mohamed Boudrika, initialement suspectée d'avoir volé 6 millions de DH dans le coffre-fort de son défunt demi-frère, n'est plus inquiétée par la justice.

Contactée par Médias24, une source judiciaire nous indique que "le dossier a été classé à l’égard de la mère de Boudrika pour absence de preuves, tandis que deux personnes ont été placées en détention préventive".

Cette affaire à caractère familial a conduit sept personnes devant le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca et, selon la même source, ce dossier n'est pas en lien avec les affaires respectives de Mohamed et Abdellah Boudrika, tous deux en détention, l’un au Maroc et l’autre en Allemagne. Notre source judiciaire précise même que cette affaire concerne leur famille maternelle uniquement.

