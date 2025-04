SIAM : une 17e édition à l'heure des grandes mutations agricoles

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Placé sous le haut patronage royal, ce salon jette la lumière sur les défis cruciaux liés à la gestion des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique, tout en affirmant le rôle du Maroc comme acteur majeur d'une agriculture durable et résiliente, à l'échelle régionale et mondiale.

Tout au long de la semaine du 21 avril, le SIAM 2025, qui met à l'honneur la France, compte réunir pas moins de 1.500 exposants représentant 70 pays et table sur une affluence de plus de 1 million de visiteurs, ainsi que sur la participation de 45 délégations étrangères.

Retenu pour ce 17ᵉ SIAM, le thème "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable" se veut un véritable fil conducteur fédérateur, appelant à une mobilisation collective face aux urgences climatiques.

Ce thème reflète l'engagement continu du Maroc à mobiliser tous les moyens pour faire de l'alliance entre l'eau et l'agriculture un levier stratégique pour la création de richesses en milieu rural et d'assurer en conséquence la souveraineté alimentaire du Royaume.

Il ouvre ainsi la voie aux différents participants (experts, professionnels, institutionnels, …) pour discuter de solutions concrètes visant à aboutir à un développement agricole résilient, inclusif et durable.

Des solutions qui se basent essentiellement sur des technologies de pointe, telles que les systèmes d'irrigation intelligents, la réutilisation des eaux usées traitées ou encore la surveillance des cultures par drones thermiques.

Concernant son organisation, l'édition 2025 du SIAM s'inscrit dans la continuité de la précédente, avec une structure bien établie autour de douze pôles thématiques, chacun mettant en valeur une facette spécifique de l'agriculture.

Il s'agit des pôles "Régions du Royaume", "Sponsors", "International", "Agro-alimentaire", "Agro-fourniture", "Produits du terroir", "Nature et environnement", "Elevage", "Intrants d'élevage", "Machinisme", "Agri-Digital" et "Espace conférences".

Le pôle des régions valorisera la spécificité géo-climatique de chaque région marocaine, tandis que celui International incarne la dimension mondiale du salon avec les stands des 70 pays représentés.

Le pôle Agro-fourniture réunira, quant à lui, des exposants proposant des innovations telles que des tracteurs autonomes équipés de GPS différentiel pour réduire la consommation d'eau, des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte solarisés adaptés aux petits exploitants, et des drones de surveillance des cultures capables de détecter les stress hydriques via imagerie infrarouge. Ce pôle sera donc un lieu de rencontre privilégié pour les agriculteurs et les fournisseurs de solutions innovantes.

Pour ce qui est du pôle Agro-alimentaire, il mettra en avant des produits à forte valeur ajoutée comme les huiles essentielles et les conserves de thon certifiées. Également, une attention particulière sera portée aux emballages écologiques, avec des solutions innovantes et durables pour réduire l'impact environnemental des packagings.

Afin d'optimiser l'expérience des visiteurs, les organisateurs du SIAM ont investi dans des infrastructures rénovées. Le site du salon a été repensé pour inclure des parkings modernisés, un circuit de visite thématique reliant les différents pôles, en plus d'espaces familiaux confortables.

De surcroît, une aire de restauration mettra en avant les produits locaux, offrant une expérience culinaire marocaine authentique et délicieuse aux visiteurs.

La 17ᵉ édition du SIAM s'annonce prometteuse à plus d'un titre, en particulier avec les multiples nouveautés introduites comme la restructuration complète des 12 pôles pour faciliter la circulation et améliorer l'expérience des visiteurs, ainsi que la mise en place de la billetterie électronique réduisant les temps d'attente et limitant l'impact environnemental lié à l'utilisation de papier.

Parallèlement, un accent particulier a été mis sur l'accessibilité, avec des chemins élargis et des signalétiques multilingues, permettant aux professionnels comme au grand public de naviguer aisément entre les stands.

Du haut de ses 17 ans d'existence, le SIAM affirme bel et bien la vocation du Maroc à bâtir, depuis Meknès, les fondations d'une agriculture durable, inclusive et tournée vers le monde.

