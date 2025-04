Fondation OCP : 89.000 bénéficiaires dans 13 pays et 221 projets portés en 2024

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

En 2024, la Fondation OCP a consolidé son rôle d’acteur clé du développement humain et durable, en mobilisant des ressources importantes autour de projets à fort impact social, éducatif et environnemental. Dans son rapport annuel, elle dresse un bilan chiffré de ses actions en 2024.

L’éducation comme priorité stratégique

L’éducation reste au cœur de l’action de la Fondation. Plus de 75.000 bénéficiaires ont été accompagnés à travers des programmes de soutien pédagogique, d’octroi de bourses, de digitalisation de l’enseignement et d’amélioration des infrastructures scolaires. 54% des bénéficiaires de ces programmes sont des femmes.

Les efforts ont notamment porté sur les Lycées d’excellence de Benguérir et Rabat, avec 1.406 élèves encadrés et 21 cadres pédagogiques mobilisés. Par ailleurs, 4.052 étudiants marocains et subsahariens ont bénéficié de bourses d’études, en partenariat avec la Fondation Ibn Rochd.

La Fondation a également poursuivi son soutien aux Centres de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) publics, avec la mise en place de laboratoires de langues, de programmes de digitalisation et de dispositifs de formation pour les enseignants.

Inclusion, égalité et handicap : des engagements concrets

La Fondation OCP place l'inclusion au centre de sa stratégie. En 2024, 48.784 femmes ont été bénéficiaires de ses actions, soit plus de la moitié des personnes touchées.

Sur le champ du handicap, des programmes ciblés ont permis à plus de 340 enfants et jeunes d’être accompagnés dans leur scolarité ou leur insertion professionnelle. 52 auxiliaires de vie scolaire ont été formées pour encadrer 52 enfants en situation de handicap. La Fondation a également soutenu des enfants autistes, trisomiques ou déficients auditifs, en collaboration avec des associations spécialisées.

Recherche, innovation et digitalisation

En matière de recherche et d’innovation, 153 projets de R&D ont été financés, impliquant 612 chercheurs, dont 48% de femmes. 21 fonds thématiques ont été mobilisés pour adresser des enjeux tels que la sécurité alimentaire, la transition énergétique, la santé, la biotechnologie ou encore les ressources naturelles.

Le Centre national de digitalisation de l’enseignement (CNDE), logé à l’UM6P, a finalisé 62 projets et lancé 86 nouveaux en 2024, avec pour objectif de renforcer l’accès équitable à l’enseignement supérieur à travers la production de contenus pédagogiques numériques.

Un appui structurant aux coopératives et à l’entrepreneuriat social

Le soutien aux coopératives a également été renforcé. Le programme Mourafaka a permis d’accompagner 600 coopératives marocaines dans les 12 régions du pays. 71% des bénéficiaires des initiatives liées à l’entrepreneuriat social sont des femmes.

Des dispositifs de formation, d’équipements, ainsi que des prix d’encouragement ont été attribués tout au long de l’année. À l’international, des actions similaires ont été menées en Afrique subsaharienne, notamment au Malawi, au Zimbabwe, au Sénégal, et même en Inde et au Brésil.

La Fondation a également déployé des projets dans 13 pays, avec un accent mis sur l’agriculture durable, la sécurité alimentaire, la résilience climatique et l’éducation. 590 hectares ont ainsi été reboisés, principalement en Afrique de l’Ouest. Des équipements ont été livrés à des coopératives agricoles, à des écoles ou encore à des stations de radio rurales.

Al Haouz : une réponse d’urgence et une vision durable

Après le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, la Fondation OCP a déployé une réponse rapide pour garantir la continuité scolaire. En 2024, elle a contribué à la reconstruction de 436 modules, incluant 263 classes, 100 blocs sanitaires et 26 bureaux administratifs.

Mais l’intervention ne s’est pas limitée à l’urgence. En partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), un prototype d’école durable a été conçu. Adapté aux contextes ruraux, il mise sur l’usage de matériaux locaux, une architecture résiliente et une meilleure efficacité énergétique. Objectif : offrir un cadre d’apprentissage adapté, durable et reproductible dans d'autres zones vulnérables.



