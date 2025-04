Nokia veut accompagner la formation des jeunes talents marocains dans le digital

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration et la multinationale de télécommunications Nokia ont signé un mémorandum d'entente (MoU) visant à renforcer les infrastructures numériques et à promouvoir l'innovation locale.

Ce mémorandum a été signé, mardi 15 avril, par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le vice-président des Infrastructures réseau chez Nokia - Afrique du Nord, Pierre Chaume, en marge des travaux de la 3e édition du Gitex Africa Morocco, qui se tient du 14 au 16 avril à Marrakech.

En vertu de ce MoU, le Centre d'innovation de Nokia, inauguré en octobre 2024, jouera un rôle important en matière de formation des jeunes talents et de développement de solutions adaptées à l'écosystème digital du Royaume. Le Centre soutiendra également l'initiative "Al Jazari" lancée par le ministère, encourageant ainsi l'innovation locale et l'excellence technologique.

La multinationale de télécommunications s'engage à contribuer au développement des talents marocains dans les domaines des technologies digitales, des télécommunications et de l'informatique à travers des programmes de certifications reconnus à l'international.

S'exprimant à cette occasion, Mme Seghrouchni a souligné que ce mémorandum d'entente accompagnera la mise en œuvre de la stratégie nationale Maroc Digital 2030. "Grâce à l'expertise de Nokia, nous aspirons à accélérer la transformation digitale du Maroc, à améliorer l'accès à internet et à créer une économie basée sur l'innovation", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, M. Chaume a fait part de son enthousiasme vis-à-vis de cet accord, qui, selon lui, permettra à la multinationale de collaborer avec le gouvernement marocain afin de réaliser les objectifs ambitieux du Royaume en matière de transformation numérique. "Nous sommes prêts à soutenir la transition digitale du Maroc et à contribuer activement à sa croissance économique", a-t-il ajouté.

(Avec MAP)

