Coupe du monde 2026. Le guide pratique des supporters marocains à New York

New York s’apprête à vibrer au rythme des Lions de l’Atlas. À l’occasion du mondial 2026, des milliers de supporters marocains se dirigeront vers la métropole américaine pour encourager le Maroc face au Brésil, samedi 13 juin. De l’arrivée à l’aéroport jusqu’au MetLife Stadium, Médias24 propose un guide pour vivre l’aventure américaine sans tracas.

Le 7 juin 2026 à 9h27 | Modifié 7 juin 2026 à 9h28

Des milliers de supporters marocains sont attendus à New York pour soutenir les Lions de l’Atlas face à la Norvège d’abord, dimanche 7 juin, puis contre le Brésil, en match d’ouverture du groupe C de la Coupe du monde 2026, samedi 13 juin.

Si les Marocains installés aux États-Unis savent généralement à quoi s’en tenir, l’expérience peut s’avérer bien plus déroutante pour les supporters qui découvriront le pays pour la première fois.

Sauter dans le bon train, comprendre le fonctionnement des transports, rester connecté à Internet ou encore éviter les frais bancaires inattendus sont autant de détails qui peuvent compliquer le séjour lorsqu’on débarque aux États-Unis.

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Si vous êtes dans ce cas, voici tout ce qu’il faut savoir pour vous simplifier la vie et profiter pleinement de votre voyage.

Delighted to share with you this explanatory video about the most viable ways of transportation for Moroccan supporters to NJ’s MetLife Stadium to attend the #FWC2026 game of Morocco vs. Brazil on June 13. As the game is around the corner, we advise all supporters to proceed with… pic.twitter.com/yhwAIVjowu — Youssef Amrani (@youamrani) May 26, 2026

Comment se rendre de l’aéroport au stade ?

Une fois arrivés à New York, vous aurez plusieurs options pour rejoindre Manhattan puis le MetLife Stadium, situé à East Rutherford dans le New Jersey.

Depuis les principaux aéroports, JFK, Newark ou LaGuardia, plusieurs moyens de transport existent :

Uber ou Lyft ;

Taxis ;

Navettes privées ;

Métro ;

Bus ;

Trains.

Si vous êtes logés à Manhattan, l’option la plus pratique reste le bus ou le train le jour du match.

Le comité d’organisation de la Coupe du monde 2026 à New York et dans le New Jersey a d’ailleurs revu à la baisse les tarifs des navettes vers le MetLife Stadium.

Le prix du billet aller-retour en bus est passé de 80 à 20 dollars, soit une réduction de 75 %. Les organisateurs ont également augmenté les capacités de transport en ajoutant des bus scolaires.

Le train reste une autre solution possible via le New Jersey Transit depuis New York Penn Station ou Newark Penn Station. Son tarif a également été réduit, passant de 150 à 98 dollars. Malgré cette baisse, le bus demeure l’option la plus accessible pour les supporters.

Comment rester connecté à Internet ?

Avoir Internet aux États-Unis est quasiment indispensable, notamment pour :

Utiliser Google Maps ;

Recevoir ses billets FIFA ;

Réserver un Uber ;

Consulter les horaires des transports ;

Communiquer avec ses proches.

Avant le départ, il est conseillé de vérifier auprès de son opérateur mobile si le roaming aux États-Unis est activé pour les appels et les données mobiles.

Une autre solution consiste à acheter une carte SIM américaine prépayée une fois sur place. Ces cartes sont disponibles dans les boutiques spécialisées, certains magasins d’aéroport ou directement en ligne (eSIM).

Il est à signaler que votre téléphone doit être débloqué (unlocked) pour accepter une carte SIM ou une eSIM américaine.

Faut-il voyager avec du cash ?

Les cartes bancaires sont largement acceptées aux États-Unis, que ce soit dans les restaurants, hôtels, transports ou commerces. Apple Pay et Google Pay fonctionnent également dans la majorité des établissements.

Il reste toutefois conseillé d’avoir une petite somme en liquide pour certains achats rapides ou en cas de problème de paiement.

Les voyageurs doivent aussi savoir que :

Les retraits aux distributeurs automatiques entraînent souvent des frais ;

Certaines banques appliquent des frais de conversion ou de transaction internationale ;

Les montants supérieurs à 10.000 dollars doivent obligatoirement être déclarés aux autorités américaines ;

Les autorités américaines déconseillent également de voyager avec d’importantes sommes d’argent liquide.

Location de voiture, utile ou non ?

Il est possible de louer une voiture directement à l’aéroport.

Pour cela, il faut généralement :

Un permis de conduire valide,

Une carte bancaire,

Parfois un permis de conduire international.

Une assurance est fortement recommandée avant la récupération du véhicule.

Les supporters doivent également prendre en compte les frais de péage sur certaines autoroutes autour de New York et du New Jersey.

Dans la pratique, louer une voiture peut devenir compliqué les jours de match en raison du trafic très dense autour du MetLife Stadium. Les transports collectifs restent souvent plus simples.

Enfin, avant de prendre l’avion, mieux vaut installer :

Uber ;

l’application FIFA ;

NJ Transit ;

Citymapper.

Ces applications permettent de se déplacer beaucoup plus facilement dans une ville aussi immense que New York.

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