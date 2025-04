Chiens errants : un projet de loi pour concilier sécurité publique et santé animale

Un projet de loi encadrant la gestion des animaux errants est en cours de préparation par le ministère de l’Intérieur, apprend Médias24 auprès de ce département. L’objectif est d’instaurer une approche "plus éthique, fondée sur la prévention, la coordination interministérielle et la protection de la santé animale, tout en responsabilisant les propriétaires". Révélations.

Un projet de loi encadrant la gestion des animaux errants est en cours de préparation par le ministère de l’Intérieur, apprend Médias24 auprès de ce département. L’objectif est d’instaurer une approche "plus éthique, fondée sur la prévention, la coordination interministérielle et la protection de la santé animale, tout en responsabilisant les propriétaires". Révélations.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Enfin un cadre juridique sur les animaux errants ! Selon les informations recueillies par Médias24 auprès du ministère de l'Intérieur, un projet de loi est en cours de préparation par ce département. Ce texte concerne les animaux errants ou en état de divagation, toutes espèces confondues et particulièrement les chiens.

Il a pour objectif d’établir un cadre clair de responsabilités pour tous les acteurs concernés, de protéger la sécurité publique tout en respectant le bien-être animal, d’imposer aux propriétaires l’obligation d’identifier, de surveiller et de prendre soin de leurs animaux afin de prévenir l’errance, de protéger les animaux capturés contre les mauvais traitements et de leur éviter des souffrances.

Il convient de préciser que, depuis plusieurs mois, des médias étrangers accusent le Maroc de mener une campagne d’abattage de chiens errants en amont de la Coupe du monde 2030. Le 27 février, la Fondation Brigitte Bardot a lancé une pétition en ligne dénonçant un "massacre de 3 millions de chiens" et appelant à y mettre un terme.

Quelques jours plus tôt, le ministère de l’Intérieur avait pourtant démenti l’existence de toute campagne d’abattage. Un démenti qui n’a pas suffi à apaiser les tensions. Des sit-in ont été organisés aussi bien au Maroc qu’en France, exigeant l’arrêt de cette pratique et la mise en place de solutions éthiques pour "sauver les chiens errants".

Les images d’abattage de chiens errants circulent depuis des années sur les réseaux sociaux, et la situation est bien connue de tous. Même le dispensaire animalier "opérationnel" (sis à El Arjat près de Salé) a fait l’objet d’un scandale après la diffusion d’images choquantes, en 2023, mettant en lumière des actes de maltraitance à l’intérieur de cet établissement.

Dans ce contexte, l’élaboration d’un projet de loi qui place enfin le bien-être animal au cœur des...

La lecture de ce contenu est réservée aux abonnés Abonnez-vous dès maintenant S’informer en avant-première et accéder à l’intégralité des contenus PREMIUM

Accédez à nos enquêtes, analyses, portraits, chroniques…

Soutenez un journalisme crédible, fiable et indépendant Je m’abonne Déja abonné ? je m’identifie

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.