La CNSS annonce un renforcement de ses mesures de sécurité

Plusieurs jours après la cyberattaque, la CNSS publie son premier communiqué adressé à ses assurés et affiliés.

Elle rappelle que certaines fuitent, sont enterrées ou manipulées et qu'une enquête est en cours avec les autorités compétentes.

Surtout, elle indique que des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place et que l'accès à certaines fonctionnalités est désormais limité d'une manière temporaire.

Le communiqué se termine par cette promesse: "nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation".

