“Il sera très difficile d'identifier les auteurs de l’attaque contre la CNSS” (Xavier Raufer)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Après avoir donné la parole à plusieurs spécialistes en droit et en informatique sur la cyberattaque d’envergure qui a ciblé la CNSS, Médias24 a recueilli l'analyse d’un expert en criminologie sur un phénomène qui se développe dans le monde.

Médias24 : Cette attaque s’inscrit dans un mouvement mondial où la cybercriminalité fait office de nouvelle arme fatale entre États rivaux, ou s'agit-il de simples informaticiens en mal d’émotions ?

Xavier Raufer : Attribuer l’origine d’une attaque pirate informatique est toujours difficile, mais il est vrai que, même si l’Algérie n’est pas un pays high-tech et que ses serveurs ne sont pas des plus performants, il n’en reste pas moins que si l’on veut déclencher une friction entre vos deux pays, il n’est pas impossible à ses informaticiens privés de prendre le contrôle de serveurs marocains.

Cela ne veut pas dire que ce sont bien les services algériens qui sont à l’origine de cette opération contre la CNSS marocaine. Il faut donc être prudent. Cependant, tout permet de penser que cette attaque est un prétexte qui s’inscrit dans la guerre larvée bilatérale.

— Comment la cybercriminalité internationale a-t-elle évolué ?

— Il y a eu une période où un record était battu toutes les semaines avec un nombre exponentiel de sites qui étaient pillés par des hackers privés, et où l'on avait des millions d'adresses piratées.

Dès le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, on a remarqué que cette dynamique s'est nettement calmée avec une grande partie des pirates les plus professionnels capables de pirater 3 millions d'adresses chez Yahoo, plus ou moins sous contrôle des services de renseignement de leur pays, qui ont subitement arrêté de s’attaquer aux sites internationaux pour gagner de l’argent.

Tout s'est arrêté brutalement, y compris chez les hackers israéliens, à qui on a sans doute dû demander de revenir dans un type d'activité d’espionnage plus patriotique qu’Israël préférait officiellement sous-traiter pour ne pas entacher davantage sa réputation.

Ainsi, jusqu’à 2022, des pirates qu’on soupçonne fortement d’être russes avaient paralysé le système de pipelines qui fournit toute la côte est des États-Unis, avec comme résultat visible pendant plusieurs jours des automobilistes qui marchaient dans la rue avec des bidons à la main.

Tout cela a pratiquement disparu, parce que tout laisse à penser que les pirates qui se livraient à ce genre de pratiques sont retournés au service des services de renseignement d’États comme la Russie, l'Ukraine, Israël, voire l’Iran, pour se livrer à des actes d’espionnage ou de sabotage.

Les cyberattaques sont devenues de plus en plus banales et bas de gamme, avec des 'voleurs de poules' qui réclament de petites sommes de 10.000 dollars par exemple

— Justement, quel est le type de cybercriminalité le plus courant en 2025 ?

— Depuis février 2022, on est revenus au bricolage en matière de cybercriminalité, et s’il y a encore tous les jours des demandes de rançons pour rétablir le fonctionnement d’un système informatique, les cyberattaques sont devenues de plus en plus banales et bas de gamme, avec des 'voleurs de poules' qui réclament de petites sommes telles que 10.000 dollars.

C’est celle qui est directement ou insidieusement au service des États, comme ce qui se passe actuellement entre les Ukrainiens et les Russes, ou alors ce que font les Turcs en Syrie.

— Des actes informatiques de propagande ?

— Plutôt du sabotage ou de l’espionnage pour connaître la réalité du terrain physique adverse, car la propagande se trouve désormais sur les réseaux sociaux, et il n’est plus nécessaire de déplacer des experts.

À l’instar de la période très agitée des Trois Royaumes chinois en 800 avant Jésus-Christ, le monde actuel s’inscrit dans la même dynamique d’affrontement, sauf que c'est dans le monde numérique.

— Comment les cybercriminels opèrent-ils ?

— Ils tournent autour de cibles, et s'il y en a une qui n'est pas protégée, ils tombent sur ceux qui ne prennent pas de précautions comme les chefs d'entreprise qui pensent que cela ne leur arrivera jamais.

Mais en réalité, depuis 2022, les cibles sont de plus en plus des citoyens privés qui se font pirater leur compte bancaire, ou alors des sociétés, des hôpitaux, des mairies ou des institutions comme la CNSS marocaine, que l’on va faire chanter contre de l’argent pour ne pas dévoiler leurs fichiers.

Ces manœuvres représentent des milliards de dollars par an, et il convient d’y ajouter les pratiques cybercriminelles de sextorsion, qui exploitent la bêtise humaine liée à des comportements addictifs tels que l'alcoolisme dont certains profitent.

— Que peut-on faire quand on est touchés par ce genre d'attaques ?

— Si vous vous faites pirater votre compte bancaire de 2.000 euros, la banque doit vous rembourser, mais cela dépend des circonstances, car votre responsabilité peut être mise en question.

— Et pour un organisme comme la CNSS ?

— Il y a un dépôt de plainte auprès des services spécialisés de police qui transmettent à un parquet en charge des crimes numériques pour que la justice puisse suivre son cours et identifier les auteurs.

— Mais, sachant que l’attaque vient de l’étranger, y aura-t-il une coopération internationale ?

— En théorie, oui, mais dans les faits, c’est rarement le cas dans l’Union européenne, et encore moins quand il s’agit de deux pays qui entretiennent des rapports notoirement mauvais.

— À ce propos, de qui peut provenir l’attaque contre la CNSS ?

— S’il est ardu de déterminer l’origine de cette opération, il est plus que probable que son but s’inscrit dans une volonté de provocation ou au moins d’avertissement pour montrer ou rappeler à la victime et aux autorités marocaines de quoi leurs auteurs sont capables.

– Manipulation des services algériens ou de simples particuliers anti-marocains à la manœuvre ?

– Contrairement aux autres crimes physiques, le sabotage informatique pose un grave problème d'attribution qui peut déclencher une guerre nucléaire au regard du manque de preuves irréfutables.

En effet, le fait que l’attaque provienne d’Algérie ne signifie pas forcément que ce pays est coupable, car on a vu dans un passé récent que des hackers nord-coréens avaient utilisé les serveurs de pays comme le Bangladesh pour pirater des banques et récupérer de l'argent.

Sachant que le problème central est celui d’identifier vraiment les auteurs, si l'attribution est foireuse, on peut tomber dans l'erreur judiciaire ou, pire encore, diplomatique, qui peut aggraver des relations déjà exécrables, comme ce qui se passe actuellement entre le Maroc et l’Algérie.

— Que risquent les pirates à l’origine de ce genre d’opérations ?

– Dans tous les cas répertoriés, ce sont le plus souvent les fantassins qui se font attraper, mais comme la piraterie n’est qu’un délit en Europe, ils n’iront pas en cour d’assises à moins, bien entendu, d’avoir piraté une centrale nucléaire et sciemment provoqué une nouvelle catastrophe de type Tchernobyl.

– Au regard du climat électrique entre les deux pays, est-ce que ce genre d'attaques risque de se reproduire ?

— Ce n’est pas à exclure, mais on ne pourra être fixés que quand on saura si c'était la première bataille d'une guerre menée par les autorités algériennes, ou alors juste un avertissement sans lendemain d’un groupe de pirates nationalistes de ce pays qui agissent sans le feu vert de leur État.

Même les Américains, qui disposent d’un outil comme la NSA, n’arrivent pas à confondre les cybercriminels étrangers

Sachant qu’il sera très difficile, voire quasi impossible, d’identifier les auteurs de cette attaque, cela pourra par conséquent aussi bien s’arrêter que se reproduire dans les prochaines semaines.

– Le Maroc va donc avoir beaucoup de mal à réunir des preuves incontestables contre les pirates...

— Cela sera limite impossible, car même les Américains, qui disposent d’un outil comme la NSA, n’arrivent pas à confondre les cybercriminels étrangers, mais la bonne nouvelle est que le réveil après une attaque de ce genre permettra à un organisme comme la CNSS de mettre en place des stratégies préventives efficaces.

– Peut-on en conclure que la cybercriminalité a encore de beaux jours devant elle au Maroc ?

— En effet, car en dehors de l'appareil sécuritaire régalien de l'État, à savoir la police, la justice et la pénitentiaire qui arrête, condamne et emprisonne pour faire régner un minimum d’ordre sécuritaire dans le monde physique, il faut – depuis vingt ans – le faire dans l’espace numérique qui est beaucoup plus compliqué à gérer avec tous les nouveaux petits génies qui multiplient les moyens de détourner la loi.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.