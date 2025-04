Le forum à l'origine des fuites de la CNSS hors ligne : panne technique ou honeypot par le FBI ?

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le fameux forum où ont été publiées pour la première fois les données de la CNSS par le soi-disant "Jabaroot", est inaccessible depuis plus de 24 h, à l'heure où nous mettons en ligne.

Cette interruption est assez intrigante par rapport au timing du leak de la CNSS. Est-ce une interruption momentanée, une cyberattaque, une saisie par une autorité, ou bien le site aurait-il été, dès le début, un "honeypot" par le FBI ? Pour le moment, le doute laisse place à plusieurs hypothèses.

Un honeypot est un "site contrôlé secrètement par une autorité (comme le FBI), qui se fait passer pour une plateforme de hackers, dans le but d’attirer des cybercriminels, de surveiller leurs activités et de recueillir des preuves contre eux".

Rappelons que ce forum a déjà fait parler de lui à maintes reprises. Le 15 mai 2024, le FBI avait saisi le forum BreachForums sur le Web classique et sur le deepXeb, suite à une fuite de données d’Europol. Mais, malgré cette saisie, le forum a revu le jour avec un nouveau nom de domaine en quelques semaines.

Il convient également de rappeler que le Maroc entretient de bonnes relations avec le FBI. En février 2023, son directeur avait même été reçu par le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi. Les deux organismes collaborent aussi dans le cadre d'arrestations conjointes de terroristes.

Pour le moment, ni les modérateurs ni le propriétaire n’ont donné signe de vie ou communiqué sur le sujet, laissant plusieurs curieux dans l’incertitude.

