Cybersécurité. La Conservation foncière suspend ses services électroniques pour quelques jours

En suspendant ses services électroniques, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) fait preuve d'une grande prudence. Elle va prendre le temps de "réaliser des tests additionnels de cybersécurité et de déployer des dispositifs supplémentaires de sécurité". C’est ce qu’indique à Médias24 une source autorisée.

Aucune faille ou attaque n’est évoquée. Cette mesure est préventive et s’inscrit dans un contexte de vigilance de la part de l’ANCFCC, connue pour avoir déployé un service électronique diversifié.

Cette décision se justifie par le contexte actuel, marqué par une vigilance accrue depuis la récente cyberattaque ayant visé les données à caractère personnel de la CNSS.

