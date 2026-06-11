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Payer pour s'asseoir à côté de ses enfants? Londres ouvre une enquête contre Ryanair

Payer pour s'asseoir à côté de ses enfants? Londres ouvre une enquête contre Ryanair
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Le 11 juin 2026 à 9h40

Le régulateur britannique de la concurrence a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête contre la compagnie à bas coûts Ryanair sur les frais facturés aux parents pour s'asseoir à côté de leurs enfants, pour déterminer s'il s'agit "d'une clause contractuelle abusive".

"Les conditions générales de Ryanair exigent qu'au moins un parent soit assis avec ses enfants âgés de 2 à 11 ans" en réservant un "siège familial" payant alors que "pour tous les autres passagers, la réservation de siège est facultative", indique la CMA dans un communiqué.

Ces frais s'élèvent généralement à environ 8 livres (9,27 euros, ndlr) par trajet, selon le régulateur, qui rappelle que cette pratique est bannie en Italie mais "utilisée sur la majorité des liaisons de Ryanair au départ du Royaume-Uni".

L'entreprise a dénoncé une enquête "fallacieuse", assurant dans une déclaration transmise à l'AFP "respecter pleinement l'ensemble des lois et réglementations applicables" et ne facturer "aucun frais" pour jusqu'à quatre sièges enfants sur une réservation - les parents n'ayant à payer "qu'un seul siège réservé" pour un adulte.

Selon la CMA, c'est pourtant la seule grande compagnie au départ du Royaume-Uni à imposer ce type de frais - qui ne s'appliquent en outre pas systématiquement: "dans un nombre limité de cas, des parents peuvent être assis à côté de leurs enfants sans frais supplémentaires".

Le régulateur, qui rendra compte de l'avancée de son enquête d'ici 6 mois, précise n'avoir à ce stade "tiré aucune conclusion quant à savoir si Ryanair a enfreint la loi".

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Le 11 juin 2026 à 9h40

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