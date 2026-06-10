Mort du sociologue et homme de gauche suisse Jean Ziegler à 92 ans

Le sociologue et célèbre homme de gauche suisse Jean Ziegler est décédé mercredi à l'âge de 92 ans des suites de la maladie de Parkinson, a annoncé sa famille à l'agence Keystone-ATS.

Jean Ziegler fut l'une des figures intellectuelles et politiques les plus marquantes de la gauche suisse. Sociologue, écrivain, professeur à l'Université de Genève, et même diplomate onusien, il s'est illustré par sa dénonciation du capitalisme "cannibale", des inégalités et du rôle parfois controversé de la place financière suisse.

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Né à Thoune en Suisse alémanique dans une famille protestante conservatrice, il se radicalise lors de ses études à Paris, où il fréquente notamment Jean-Paul Sartre. Une rencontre décisive avec Che Guevara à Genève le convainc de mener son combat depuis la Suisse, qu'il considère comme l'un des centres du système économique mondial.

Ses ouvrages, traduits dans de nombreuses langues, lui apportent une renommée internationale. Parmi les plus célèbres figurent "Une Suisse au-dessus de tout soupçon", qui attaque le secret bancaire et le pouvoir des multinationales, "La Suisse lave plus blanc" et "La Suisse, l'or et les morts", qui dénonce l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Ces publications lui valent autant d'admirateurs que de détracteurs, et de coûteuses procédures judiciaires.

Parallèlement à sa carrière universitaire, il siège au Parlement suisse comme député socialiste de 1967 à 1983 puis de 1987 à 1999. De 2000 à 2008, il est rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation, fonction depuis laquelle il milite vivement contre la faim dans le monde ainsi que contre les politiques de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Il a aussi été professeur de sociologie à l'Université de Genève entre 1977 et 2002.

Personnalité souvent controversée, Jean Ziegler a été critiqué pour des contacts noués avec certains dirigeants du Sud comme le Libyen Mouammar Kadhafi et le Cubain Fidel Castro, ou encore son soutien à certains régimes révolutionnaires comme celui de Pol Pot au Cambodge ou Hugo Chavez au Venezuela. Ses défenseurs y voyaient alors la conséquence de son engagement tiers-mondiste, tandis que ses adversaires lui reprochaient un manque de distance critique.

Le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a salué mercredi auprès de Keystone-ATS un "combattant surtout pour les populations vulnérables", évoquant un "champion pour l'écosystème des droits humains et une personnalité extrêmement forte".

En France, le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a estimé sur X que "peu d'hommes gardent une vie durant un engagement intellectuel et militant comme lui, y compris quand tant de certitudes et de partis politiques furent si défaillants. Sa leçon est celle du courage et de la détermination".