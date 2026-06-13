Mondial 2026. Les supporters marocains enflamment Times Square avant le choc face au Brésil
Une marée rouge et verte a déferlé vendredi 12 juin sur l'emblématique Times Square, au cœur de Manhattan à New York, où des centaines de supporters marocains se sont rassemblés pour afficher haut et fort leur soutien aux Lions de l’Atlas, à la veille de leur entrée en lice au Mondial 2026 face au Brésil.
Venus de différentes villes des États-Unis, mais aussi du Maroc, d’Europe et d’autres pays, des centaines de supporters marocains se sont donné rendez-vous à Times Square pour afficher leur soutien aux Lions de l’Atlas à quelques heures de leur entrée en lice face au Brésil.
Drapeaux marocains, chants et slogans ont rythmé ce rassemblement festif, transformant la célèbre place new-yorkaise en une véritable tribune aux couleurs rouge et verte.
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