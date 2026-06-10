Hajj 1448 H : les frais devront être réglés du 29 juin au 10 juillet
Les personnes retenues au tirage au sort devront accomplir les formalités auprès des agences de Barid Bank, alors qu’un montant indicatif de 65.000 dirhams a été fixé pour les pèlerins de la liste officielle.
Le paiement des frais de pèlerinage pour la saison 1448 H est prévu du 29 juin au 10 juillet 2026, tant pour l'organisation officielle que pour les agences de voyages, a annoncé le ministère des Habous et des affaires islamiques.
Dans un communiqué, le ministère informe les citoyennes et citoyens sélectionnés lors du tirage au sort pour le pèlerinage de la saison 1448 H que la période de règlement des frais, pour les deux types d’organisation, s'étale du lundi 29 juin au vendredi 10 juillet 2026, précisant que le paiement sera effectué auprès des agences de Barid Bank dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, par chèque certifié ou par paiement électronique.
Selon la même source, la Commission royale chargée du pèlerinage a décidé de fixer un montant indicatif de 65.000 dirhams pour les citoyennes et citoyens sélectionnés pour accomplir les rites du pèlerinage dans le cadre de la liste officielle, en attendant que le coût définitif du pèlerinage soit déterminé à un stade ultérieur.
Les citoyens sélectionnés dans le cadre des listes officielles et des agences de voyages doivent se soumettre aux examens médicaux nécessaires afin d’obtenir un certificat attestant de leur capacité physique et mentale à accomplir les rites du pèlerinage, puis le présenter aux services compétents du ministère de l’Intérieur afin de recevoir leur certificat de sélection.
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