Lancement officiel de l’Université Internationale Averroès à Casablanca

Trois écoles supérieures, en ingénierie, management et droit, composent le nouveau pôle universitaire privé lancé par le Groupe UNA à Sidi Maârouf. Avec une capacité de 2.500 étudiants, l’Université Internationale Averroès ambitionne de former des profils adaptés au marché, en lien direct avec les entreprises.

Trois écoles supérieures, en ingénierie, management et droit, composent le nouveau pôle universitaire privé lancé par le Groupe UNA à Sidi Maârouf. Avec une capacité de 2.500 étudiants, l’Université Internationale Averroès ambitionne de former des profils adaptés au marché, en lien direct avec les entreprises.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La région de Casablanca accueille un nouvel établissement d’enseignement supérieur de l’Université Internationale Averroès (UIA). Cette reconnaissance a été accordée lors de la réunion de la Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur (CNACES), tenue le 25 avril 2025, indique un communiqué de l’Université Internationale Averroès.

Portée par le Groupe d'enseignement supérieur atlantique (UNA), cette université privée regroupe trois établissements : une école d’ingénierie (Averroès Engineering School), une école de management (Averroès Business School), ainsi qu’une faculté de droit et de sciences politiques (Averroès School of Law and Politics).

Elle comprend également un centre de formation continue (Executive center) et un centre de recherche appliquée.

Situé à Sidi Maârouf, sur la route de Nouaceur, le campus peut accueillir jusqu’à 2.500 étudiants. Il est conçu pour offrir des espaces favorisant l’interaction et l’apprentissage, selon ses promoteurs.

L’établissement se fixe pour objectif de former des profils opérationnels avec une dimension internationale, en s’appuyant sur des partenariats avec le monde de l’entreprise, notamment à travers un modèle d’alternance. Un partenariat stratégique a été établi avec CDG Invest.

"Ce statut d’université va nous permettre de déployer notre projet pédagogique et d’offrir un environnement intégré avec les entreprises", explique Nabil Cherkaoui, directeur général de l’UIA.

L’université affirme également inscrire la responsabilité sociale dans sa stratégie. Sa fondation prévoit l’attribution de bourses à des étudiants méritants, afin de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur, ajoute le communiqué.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.