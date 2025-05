Marchés des bus d’Agadir, Marrakech et Tanger : un consortium maroco-chinois en pole position

Les bus qui viendront renforcer la mobilité urbaine dans les villes d'Agadir, de Marrakech et de Tanger seront fournis par un consortium maroco-chinois, apprend Médias24 de sources non officielles. Ce qui est certain, c’est que ce consortium est en pôle position. Détails.

Les bus qui viendront renforcer la mobilité urbaine dans les villes d'Agadir, de Marrakech et de Tanger seront fournis par un consortium maroco-chinois, apprend Médias24 de sources non officielles. Ce qui est certain, c’est que ce consortium est en pôle position. Détails.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Selon nos sources, ce consortium maroco-chinois est constitué des sociétés Somabus-Kilong et Tractafric Yotung. Celles-ci ont été shortlistées pour la fourniture des bus destinés à l’exploitation en gestion déléguée de la flotte de transport urbain de ces trois villes et de leurs périphéries, selon l’appel d’offres lancé en janvier dernier.

La lecture de ce contenu est réservée aux abonnés Abonnez-vous dès maintenant S’informer en avant-première et accéder à l’intégralité des contenus PREMIUM

Accédez à nos enquêtes, analyses, portraits, chroniques…

Soutenez un journalisme crédible, fiable et indépendant Je m’abonne Déja abonné ? je m’identifie

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.

...