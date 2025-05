Construction de l'autoroute continentale Rabat- Casablanca : la liste des entreprises adjudicataires

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce marché se compose de neuf lots au total, entre travaux de plateforme et réalisation de viaducs. Ces lots ont été attribués à des sociétés marocaines et d'autres chinoises comme suit :

- Le lot 1, relatif au contournement de Casablanca - Oued El Maleh : attribué à la société Mojazine pour 653,4 millions de DH (MDH) ;

- Le lot 2 relatif au tronçon Oued El Maleh - Oued Nfifikh : attribué à la société Entreprise El Hallaoui pour 627,6 MDH ;

- Le lot 3 relatif au tronçon Oued Nfifikh - Oued Elghbar : attribué également à la société Entreprise El Hallaoui pour 988,2 MDH ;

- Le lot 4 relatif au tronçon Oued Elghbar - Oued Charrate : attribué au groupement STRO (Maroc) - China Railway No.4 Engineering Group Co., LTD (Chine) pour 1,13 milliard de DH (MMDH) ;

- Le lot 5 relatif au tronçon Oued Charrate - Oued Yquem : attribué au groupement China Road And Bridge Corporation - CRBC (Chine) - Aleq (Maroc) pour 749,2 MDH ;

- Le lot 6 relatif au tronçon Oued Yquem - RP 4022 : attribué au groupement China Road And Bridge Corporation - CRBC (Chine) - Aleq (Maroc) pour 574,1 MDH ;

- Le lot 7 relatif à la construction du viaduc sur Oued Hassar : confié à Jet Contractors pour 126,3 MDH ;

- Le lot 8 relatif à la construction de deux viaducs sur Oued Elghbar et Oued Mhasser : remporté par la société marocaine Seprob pour 129,7 MDH ;

- Le lot 9 relatif à la construction de deux viaducs sur Oued Charrate et Oued Yquem a pour sa part été annulé.

Le démarrage des travaux est donc imminent. Rappelons que le budget prévisionnel pour ce projet s'élève à 6,5 MMDH dont 75% pour les sociétés marocaines.

> Lire aussi :

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.