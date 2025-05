Prochain démarrage des travaux de construction de l'autoroute continentale Rabat-Casablanca

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les travaux de cette autoroute, tant attendue, seront lancés dans un futur proche, annonce Omar Sikkal, directeur général d'ADM Projet.

Les résultats des marchés relatifs à ce projet publiés au plus tard ce mercredi 7 mai

Les appels d'offres relatifs à ce chantier, lancés en 2024, sont en phase d'adjudication. La publication de leurs résultats est prévue, au plus tard, ce mercredi 7 mai.

Le directeur général d'ADM Projet précise que la société a fait un effort considérable pour travailler avec les entreprises nationales. D'ailleurs, le marché relatif à la réalisation de cette autoroute a été annulé, avant d'être relancé. Selon la société, son annulation visait à introduire un changement au niveau de la stratégie de financement du projet, afin de permettre l'application de la préférence nationale.

75% du montant d’investissement sera réalisé par les entreprises marocaines, dans le cadre des marchés attribués à date, contre 25% pour les entreprises étrangères, ajoute la société.

En termes d'expropriation, les opérations devraient être finalisées fin mai 2025, apprend-on auprès d'ADM. Les études relatives à cette autoroute ont démarré en 2019. Les travaux devraient s'achever en 2029, soit avant le Mondial 2030.

Voici où prendra fin cette future autoroute (en bleu au bas de la carte ci-dessous) :

Les usagers arrivant depuis Rabat via cette autoroute se retrouveront donc directement au niveau de l'échangeur de Tit Mellil. Ils pourront même poursuivre leur route vers Marrakech via l'autoroute de Tit Mellil-Berrechid en cours de construction, sans passer par l'intérieur de Casablanca, ce qui leur permettra de gagner du temps. D'un autre côté, cela permettra de fluidifier le trafic à l'intérieur de la métropole.

Un budget prévisionnel de 6,5 milliards de DH

Cette autoroute, qui concerne un linéaire de 59 km, a pour objectif d’améliorer davantage le niveau des services offerts aux usagers du corridor autoroutier Rabat-Casablanca, d’alléger le trafic sur l’autoroute existante Rabat-Casablanca et d’améliorer l’accessibilité au Grand Stade de Casablanca, en prévision de l’accueil de la Coupe du monde 2030. Elle mobilise un budget d’investissement prévisionnel de 6,5 milliards de DH.

Ci-dessous son tracé. Elle passe à proximité du Grand Stade Hassan II, en construction à Benslimane (indiqué en vert sur l'image ci-dessous) :

Au total, huit viaducs seront réalisés pour la construction de cette autoroute, ainsi que 47 ouvrages d'art sur une fréquence de 1,3 km.

Par ailleurs, 5 échangeurs sur une fréquence de 12 km seront également construits, ainsi que 3 bifurcations et nœuds, notamment une bifurcation à Skhirate, comme le montre l'image ci-dessous :

Dès sa mise en service, un trafic quotidien de 27.000 véhicules est prévu sur cette autoroute.

