Bourse de Casablanca : le MASI progresse à 17.611,8 points

Le MASI termine la séance du 7 mai en légère hausse de 0,26%, porté par quelques grandes capitalisations. Les volumes restent modérés, tandis que les écarts s’accentuent entre valeurs en progression et titres en repli.

La séance du 7 mai s’est soldée par une légère progression du MASI, qui gagne 0,26% à 17.611,85 points. L’indice phare de la Bourse de Casablanca enregistre désormais une performance annuelle de +19,21%.

Le MASI 20 avance de 0,29% à 1.435,29 points, tandis que le MASI ESG s’octroie 0,30%, à 1.206,65 points. La capitalisation boursière s’établit à 920 MMDH, pour un volume global d’échanges de 311 MDH.

Dans le détail, la séance a été marquée par des mouvements contrastés. Maghreb Oxygène signe la plus forte hausse du jour avec 4,98% à 442 DH, suivie de TotalEnergies Marketing Maroc (+4,37% à 1.957 DH) et Microdata (+2,84% à 880 DH).

À l’inverse, Agma lâche 5,18% à 6.632 DH, CDM recule de 2,91% à 1.068 DH, et Lesieur Cristal cède 2,38% à 281,15 DH.

