Bourse de Casablanca. Le MASI renoue avec une dynamique haussière ce 6 mai

Porté par une majorité de valeurs en hausse, le marché actions poursuit sa progression. Le MASI gagne 0,74% et signe une performance annuelle de près de 19%.

La Bourse de Casablanca a poursuivi sa reprise ce mardi 6 mai, avec un MASI en hausse de 0,74% à 17.566,60 points. Le MASI 20 progresse de 0,81%, tandis que le MASI Mid et Small Cap signe la meilleure performance avec un gain de 0,95%.

Cette évolution s'inscrit dans une dynamique mensuelle désormais positive (+1,01%), et porte la performance annuelle du MASI à +18,91%, témoignant du regain de confiance des investisseurs.

La séance a été animée par plusieurs hausses notables, notamment LabelVie (+6,47% à 4.578 DH), AtlantaSanad (+5,11% à 141,90 DH), CDM (+4,56% à 1.100 DH), Alliances (+4,06% à 514 DH) et Addoha (+4,12% à 40,15 DH), cette dernière concentrant à elle seule près de 45,3 MDH de volume, soit la plus forte rotation du jour.

D'autres valeurs ont également participé à la tendance, comme CFG Bank (+1,68%), Mutandis (+1,33%) ou Akdital (+1,02%), confirmant l'intérêt des investisseurs pour les titres de croissance et les valeurs financières.

Le volume global échangé sur le marché central s'est établi à 272 MDH, un niveau modeste mais en ligne avec la moyenne de ces dernières semaines. Au total, 63 valeurs ont été traitées, dont 31 en hausse, 19 en baisse et 13 suggérées.

Outre Addoha, les échanges ont été denses sur TGCC (15,2 MDH), Akdital (13,8 MDH), Attijariwafa bank (13,8 MDH) et CDM (6,1 MDH), montrant un intérêt diversifié selon les profils de titres.

La plus forte baisse du jour revient à Stroc Industrie, qui cède -6,27% à 55,02 DH, suivie de Zellidja (-5,97% à 133,05 DH) et SNEP (-2,28% à 682,1 DH).

Source : medias24.com

