Akdital réalise la première téléchirurgie robot-assistée au Maroc

Le Dr Adil Ouzzane, chirurgien urologue et expert en chirurgie robotique, a réalisé, le vendredi 2 mai 2025, avec succès une prostatectomie radicale robot-assistée à distance. Depuis le Centre International d'Oncologie de Casablanca (CIOC), le Dr Ouzzane a mené une intervention chirurgicale complexe sur un patient pris en charge à la Polyclinique Internationale Laâyoune (PIL).

Le patient se porte bien et pourra quitter la polyclinique rapidement, a indiqué le groupe Akdital.

Une infrastructure technologique de pointe

Pour rendre cette opération réalisable, le groupe Akdital a investi massivement pour équiper les deux cliniques de Casablanca et de Laâyoune chacune d’un robot chirurgical de dernière génération. Celui-ci offre aux chirurgiens une plus grande amplitude de mouvement et une meilleure dextérité. Les bénéfices pour les patients sont nombreux, notamment un temps d’intervention plus court et une récupération plus rapide, précise Akdital.

La connectivité entre les deux cliniques a également été un élément primordial. Ainsi, la Direction des systèmes d’information du groupe Akdital a mis en place une architecture à haute disponibilité, avec un temps de réponse extrêmement court (20 millisecondes).

La technologie SD-WAN a été mobilisée, avec deux accès de connectivité privée distincts : l’un par fibre optique, l’autre sans fil (par faisceau hertzien). L’objectif était de garantir une opération sûre pour le patient, et une expérience simple et naturelle pour le chirurgien, comme s’il opérait directement à Laâyoune, ajoute le groupe.

L’intervention a été pilotée par le Dr Adil Ouzzane, chirurgien urologue et président de la Société marocaine de chirurgie robotique (MSRS). Il a brillamment manipulé la console robotisée depuis Casablanca, tandis que le chariot patient exécutait les commandes du chirurgien sur le patient à Laâyoune, à plus de 1.100 km de distance.

Le Dr Adil Ouzzane se dit "particulièrement fier d’avoir réalisé cette première au Maroc. Qu’un médecin à Casablanca puisse opérer son patient à Laâyoune était, il n’y a pas si longtemps, inimaginable. Aujourd’hui, c’est devenu une réalité".

Dans le bloc opératoire de la Polyclinique Internationale Laâyoune, le patient de 52 ans était entouré du Dr Younes Tibari et du Pr Adil Mellouki, tous deux chirurgiens urologues, selon Akdital, prêts à intervenir en cas de rupture de connexion entre les deux établissements.

Le Dr Khalid Azizi, médecin réanimateur et directeur médical de la Polyclinique Internationale Laâyoune, a géré le volet anesthésie de cette opération complexe. S’ajoute à cela la mobilisation d’un staff paramédical expérimenté, sous la coordination de Siham Bouhtouri, directrice des soins du groupe AKDITAL.

"J’ai toujours rêvé que mes concitoyens marocains, même dans les zones les plus éloignées, puissent bénéficier des compétences de nos experts installés dans les grandes villes. Aujourd’hui, nous l’avons réalisé, et nous en sommes fiers. Cela ouvre la voie à une véritable décentralisation des soins de haute technologie pour tous, partout au Maroc", a déclaré le Dr Rochdi Talib, PDG du groupe Akdital.

